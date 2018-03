For knap to år siden blev tøjvasken for visiterede hjemmeboende ældre lagt ud til to private firmaer. Efter et halvt år var der kun et firma, Berendsen (foto) tilbage, selv om kommunen har pligt til at sørge for frit valg mellem minimum to firmaer. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Sorø bryder lov om frit valg

Sorø - 16. marts 2018 kl. 11:02 Af Lene Berthelsen

Engang var det hjemmehjælperne, der tog sig af tøjvasken for de hjemmeboende ældre, der er visiteret til praktisk hjælp af kommunen.

Men for to år siden besluttede et byrådsflertal bestående af Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, at opgaven skulle lægges ud på private hænder.

Der blev indgået aftale med virksomhederne Berendsen og De Forenede Dampvaskerier. Men allerede efter et halvt år trak De Forenede Dampvaskerier sig fra opgaven på grund af for lille kundeunderlag.

Det skulle have fået kommunen til at finde en ny leverandør, for ifølge lovgivningen er der fritvalgs-ordning på området. Borgerne skal altså have en valgmulighed.

Det har de bare ikke haft det seneste halvandet år.

Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Sorø Kommunes fagcenterchef på området, Søren Wollesen, erkender at kommunen derved bryder loven:

- Jeg lægger mig fladt ned. Det er en fejl, at vi ikke har været ude at søge ny leverandør. Jeg har ikke været opmærksom på det, men jeg vil tage fat på det nu, siger han til Dagbladet og Sjællandske.

Formand for byrådets social- og sundhedsudvalg, Lars Schmidt (DF) lægger sig lige så fladt ned som Søren Wollesen:

- Der er ikke andet at sige, end at vi har sovet i timen sammen. Som politikere læner vi os selvfølgelig op ad forvaltningen, men ingen har været obs på, at der skal være styr på det, siger udvalgsformanden.

Oppositionens medlem af udvalget, Annette Raaschou van der Star (S), har heller ikke været opmærksom på det, men generelt finder hun også den private vaskeordning en dårlig ide og stemte i sin tid imod:

- Vi skulle have beholdt tøjvasken på kommunale hænder. Der har været for store problemer med leverandøren. Den nye ordning har så også betydet, at mange helt har fravalgt den og i stedet fået familie e.l. til at vaske, siger hun og tilføjer:

- Som udgangspunkt var der lagt op til, at der ville være en besparelse på 690.000 kr. årligt ved at lægge tøjvasken ud. Det viser sig nu, at besparelsen er helt oppe på 800.000 kr. - netop fordi mange har fravalgt den, siger Annette Raaschou van der Star, der i øvrigt efter udvalgsmødet i denne uge har bedt forvaltningen om at undersøge, hvor store vaskeregninger, de ældre bliver udsat for.

Det er især de hjemmeboende ældre, der er droppet ud af vaske-ordningen. Før var der 205 hjemmeboende ældre i ordningen. I dag er der kun omkring 100, viste tallene ved årsskiftet.