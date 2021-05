Sorø bliver partner på DM i Skills 2022

Det er også meningen, at Sorøs politikere skal inddrage og indtænke arrangementet i forhold til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Som en del af partnerskabet er politikerne blevet tilbudt at få et oplæg om DM i Skills og en guidet rundvisning til selve arrangementet.