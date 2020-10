Borgmester Gert Jørgensen glæder sig over det lave smittetal i kommunen og opfordrer alle til fortsat at gøre en indsats for at holde det nede.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sorø blandt kommuner med lavest smittetryk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø blandt kommuner med lavest smittetryk

Sorø - 26. oktober 2020 kl. 20:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sorø Kommune er en af de kommuner, der lige her og nu har det laveste Covid-19-smittetryk i landet.

Når man ser på Statens Serum Instituts tal for den seneste syv-dages-periode (opgjort 25. oktober), har der kun været registreret tre smittede. Det giver en såkaldt incidens på 10,1 smittede pr. 100.000 borgere.

Kun i Ærø og Samsø kommuner ser det endnu bedre ud. Her er der nemlig slet ikke registreret smitte i den samme periode.

Takker for ansvarlighed Borgmester Gert Jørgensen er meget tilfreds med tallet:

- Jeg er overbevist om, at det skyldes, at borgerne tager ansvar, ligesom kommunens medarbejdere hver eneste dag gør en forbilledlig indsats for at minimere risikoen for smitteudbrud i vores kommunale tilbud. Det vil jeg gerne anerkende og sige tak for.

Gert Jørgensen ved dog også godt, at billedet meget hurtigt kan vende:

- Når det er sagt, må vi også være bevidst om, at Corona-virussen igen vil finde vej til Sorø Kommune. Vi kan dog hver især gøre vores til at minimere smitterisikoen, og jeg opfordrer derfor os alle til at følge regeringens og myndighedernes seneste udmeldinger om restriktioner. For vi står os bedst i kampen mod Corona-virus, hvis vi står sammen.

Ingen tiltag lige nu Indtil videre har kommunen derfor ikke været nødt til at foretage nogen restriktioner på baggrund af udmeldingerne ved statsministerens pressemøde fredag :

- De nye restriktioner betyder på nuværende tidspunkt ikke, at vores kommunale tilbud i større eller mindre omfang bliver lukket. Skoler, dagtilbud, plejecentre etc. vil fortsat være åbne for borgerne, men også her vil vi tage de fornødne forholdsregler, eksempelvis med øget brug af mundbind og visirer. Herudover vil vi løbende vurdere, hvad situationen kalder på af tiltag, sådan at vi også fra Sorø Kommunes side bidrager til at reducere smittespredningen mest muligt, siger Gert Jørgensen.