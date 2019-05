Både piger og drenge har godt af at få brugt kræfterne, og det vil Sporø Ungdomsprojekt nu forsøge at sørge for kan ske under ordnede forhold. Arkivfoto: Jan Jensen

Sorø Ungdomsprojekt vil give vilde drenge lov til at bruge kræfterne

Sorø - 13. maj 2019 kl. 13:51 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen med en lokal kontaktperson vil Sorø Ungdomsprojekt (SUP) give de unge mulighed for at slås under ordnede forhold. »Slagsbrødrene« og SUP holder møde 20. maj. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

At drenge slås er vel en af verdens ældste »nyheder«, og det har heller aldrig været helt ukendt, at slagsmål også kan aftales på den ene eller den anden måde. Men til gengæld er det af nyere dato, at slagsmål nu aftales via sociale medier, optages på video og lægges ud på de sociale medier.

Det kan man se en del klip af på youtube. Fænomenet kendes mest fra de lidt større byer - men holdt altså også sit indtog i Sorø og Stenlille.

Det fik de lokale SSP'ere til at skride til handling, da de udsendte et bekymringsbrev til forældrene til eleverne i folkeskolernes overbygning. SSP-koordinator Rikke Thernøe kunne fortælle om et lille antal slagsmål, der skulle stoppes, inden fænomenet ville gribe om sig - og inden slagsmålene, der indtil da var foregået rimelig harmløst og afsluttet med, at de to kæmpere, der i dagligdagen er venner, gav hinanden hånden, udviklede sig til kampe, drengene ikke kunne styre.

- Dels er vi bekymrede for, om de bliver ved med at kunne styre det, dels er der jo nogen, der taber, og hvad sker der med dem på den lidt længere bane? Man kan også blive involveret i slagsmål uden egentlig at ville det. Der møder f.eks. nogle op som tilskuere, og i det hele taget mener vi ikke, at børn på 13-16 år skal deltage i sådan noget. Vi synes heller ikke, at de skal se på det - hverken på video eller i virkeligheden, sagde Rikke Thernøe til avisen i den forbindelse.

SSP'erne har efterfølgende taget en snak med drengene og deres forældre, og SUP gik ind i sagen både ud fra den holdning, at der godt i SUP-regi kan være et lidt mere fysisk tilbud til drenge - og piger - der ønsker at prøve sig selv af på den måde, og ud fra, at de unge jo netop viste en evne til at stille et arrangement på benene og gennemføre det. SUP pegede også på, at et forbud bare ville gøre det endnu mere spændende for drengene at gennemføre de »forbudte kampe«.

- Den 20. maj mødes vi og taler om, hvordan vi kan då sat nogle »kontrollerede slåskampe« eller »tumlekampe« op med en professionel instruktør, fortæller Matias Lang Sørensen fra SUP.

- Vores kontaktperson i Sorø går selv til »slåskamp« - det vidste jeg ikke, at man kunne. Hun har forbindelse til professionelle instruktører, der måske kan hjælpe os med at sætte nogle arrangementer op. Umiddelbart synes jeg, at det lyder spændende. Vi er da nogle stykker, der billedlig talt har fået blod på tanden og godt kunne finde på at melde os som deltagere i sådan nogle arrangementer.

Der ligger også en idé om at få fædrene mere på banen i forhold til deres sønner.