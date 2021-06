Social- og sundhedschef Annette Homilius vil undersøge sagen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sorø Kommune undersøger kørestols-sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sorø Kommune undersøger kørestols-sag

Ledelsen i Sorø Kommunes Center for Social og Sundhed undersøger sagen til bunds for at kunne komme videre i processen med Rasmus Duedahl Vind og hans familie.

Sorø - 12. juni 2021 kl. 18:58 Kontakt redaktionen

- Vi beklager, hvis en borger oplever, at en sagsbehandling har taget længere tid, end vores målsætning. I komplekse sager kan det være svært at afgøre eksakt, om vi har hjemmel i loven til at yde den støtte, der er søgt om, siger Annette Homilius, der er social- og sundhedschef.

Hun understreger, at hun ikke selv kender sagens detaljer godt nok endnu til at udtale sig om, hvorfor ventetiden er blevet så lang i det konkrete tilfælde. Og hensyn til tavshedspligt vil alligevel begrænse hendes mulighed for at fortælle nærmere om det. Men hun hæfter sig dog alligevel ved noget, i familiens oplevelse, som kræver opmærksomhed.

- Vi lægger vægt på dialog og udveksling af oplysninger mellem os og de borgere, der søger støtte hos os. Den dialog fortsætter vi selvfølgelig også i den konkrete sag, og vi er kede af, hvis det ikke er klart for borgeren, hvilke oplysninger, det er, vi efterspørger, for at komme til bunds i sagen. Det skal vi selvfølgelig rette op på i vores fortsatte dialog med borgeren, siger Annette Homilius.