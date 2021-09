Se billedserie Bo Mouritzen pegede på mødet i kommunalbestyrelsen 28. april på, at der er udfordringer for det kommunale tilsyn med boligselskaberne. Nu har kommunen planer om at søge et bredere samarbejde. Foto: Kim Rasmussen

Sorø Kommune søger samarbejde om tilsyn

Sorø - 06. september 2021

Sorø Kommune vil nu undersøge, om det er muligt at etablere et tilsyn med de almene boligselskaber i et center, der kan betjene flere kommuner. Initiativet afventer dog nærmere retningslinjer for et samarbejde enten fra ministeriet eller fra Kommunernes Landsforening.

De to instanser har opfordret kommunerne til at indgå frivillige samarbejder på området, og den opfordring følger i kølvandet på en analyse af området, som ministeriet har udarbejdet.

Analysen viser overordnet et acceptabelt tilsyn, men især i mindre kommuner varetages opgaven af en medarbejder, der har mange andre opgaver. Det giver også en sårbarhed i forhold tiludskiftning af medarbejdere. Tilsynet er reaktivt, og der, hvor tilsynet kan blive utilstrækkeligt, prioriteres resurserne ikke. Faktisk viste analysen også, at i ingen af landets kommuner gennemføres der sammen med en byggesagkyndig besigtigelse af ejendomme, og i nogle kommuner er der ikke kompetence til at gennemgå regnskaberne kritisk eller at vurdere drifts- og vedligeholdelsesplaner med dertil hørende henlæggelser.

Støtte fra EL og S

- Jeg glæder mig meget over det, sagde Enhedslistens Bo Mouritzen, der bragte emnet op som en såkaldt initiativretssag i kommunalbestyrelsen 28. april.

- Vi har i Sorø Kommune ført et reaktivt tilsyn, og sidst, vi bad om et svar fra kommunen, fik vi blot det svar, som boligselskabets administrationsselskab havde udarbejdet. Jeg håber meget på et tværkommunalt samarbejde.

Også socialdemokraten Preben Lund efterlyste større byggefaglighed og et bedre tilsyn. Han nævnte Stillevang i Sorø som et eksempel på, at det er svært for en kommune at føre et kritisk tilsyn - og også at overskue et større renoveringsprojekt, så S støtter også idéen om en tværkommunal enhed.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Borgmester Gert Jørgensen har opgaven at indkalde partiernes gruppeformænd til en drøftelse af problematik og muligheder.