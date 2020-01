Se billedserie Trivsel og bæredygtighed er to af de ting, som erhvervsudviklingsrådet har stående højt på dagsordenen, kunne formand Michael von Bülow fortælle. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sorø Kommune skal kendes på god trivsel

Sorø - 08. januar 2020 kl. 20:52 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervsudviklingsrådet har fire fokuspunkter. Blandt andet skal Sorø profitere af Tour de France og selv afvikle et »gourmet-rally«. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Formandskabet i Sorø Erhvervsudviklingsrå - Michael von Bülow og Malene Frandsen - løftede ved nytårskuren mandag aften sløret for, hvad rådet skal arbejde med i tiden, der kommer. Både i 2020 og også lidt i 2021.

Der er fire fokuspunkter, og et meget ambitiøst punkt er trivsel.

- Trivsel er vigtig for virksomhedernes resultater, børnenes skolegang og vores livskvalitet som borgere i Sorø Kommune, sagde Michael vom Bülow.

- Kommunen har valgt at arbejde med verdensmål nummer tre "Sundhed og Trivsel". I erhvervsudviklingsrådet ser vi en fælles indsats for trivsel som afgørende for en forsat positiv udvikling af erhvervsklimaet. Kan vi gå sammen om at forebygge stress? Kan vi trækken på Sorø Sundhedscenters erfaringer og indsatser, før en medarbejder går ned med stress? Kan vi flexe endnu mere, så børnefamilierne kan få både arbejds- og privatliv til at hænge bedre sammen? Kan vi - ja, kom med jeres input og vær med til at gøre Sorø til stedet, hvor trivsel er med til at trække væksten og tiltrække arbejdskraft.

Cykling og mad Et andet fokuspunkt er turisme og oplevelser.

- 25 elever fra Zealand vil arbejde med at få Sorø Kommune på verdenskortet i forbindelse med gennemførelsen af Tour de France i 2021, fortalte Malene Frandsen.

- Men Oplevelsesøkonomisk Netværk har også nogle ideer til nye arrangementer, som de gerne vil udføre i samarbejde med Visit Vestsjælland - et af dem er et »gourmet-rally« om Sorø Sø.

Det er ikke mindst netværksarbejdet, der har skabt den succes, som Sorø Erhvervsudviklingsråd og Sorø Erhverv oplever i disse år.

En af vejene til det gode netværk er gået igennem temamøder, og de fortsætter naturligvis.

- Trivsel og sundhed blandt andet med QiGong, der skal standse stress og give overskud i hverdagen, er et af temaerne, fortalte Malene Frandsen.

- Men vi skal også tale om fremtidens arbejdskraft, og hvordan vi rekrutterer. Vi skal tale om, hvordan man når sine mål og de gode resultater. Business brunch med nabokommunerne står også på planen, og så skal vi have et håndværkermøde samt et sparringspartner-stormøde. 15. januar holder vi i øvrigt uddannelsesmesse. Vi håber, at I møder op til dialogmødet, så vi kan gøre samarbejdet mellem skoler og virksomheder endnu mere frugtbart for alle parter.

Erhvervsudviklingsrådet har fire netværk - industri, lærlinge, oplevelsesøkonomi samt et netværk for soloselvstændige, der faktisk er delt i tre med 12-15 deltatere i hvert netværk.

- Men der er også et nyt netværk på vej, fortalte Malene Frandsen.

- Det nye netværk, som skal tage sin form i år, beskæftiger sig med "naturen som ramme for rehabilitering, undervisning og sundhedsfremme". Næsten alle netværkene er åbne, så meld jer under fanerne, hvis I har lyst til at være med.

Verdensmål FN's verdensmål er naturligvis også på paletten i erhvervsudviklingsrådet.

- Set i et virksomhedsperspektiv kan man se, at markederne rykker sig hurtigt og kraftfuldt, sagde Michael von Bülow.

- Ikke kun i forhold til den teknologiske udvikling, men også i forhold til efterspørgslen efter bæredygtige produkter og løsninger. Kapitalen flytter sig i retning af det bæredygtige. Hvis man som virksomhed vil være fremsynet, så skal man se på, hvor markedet og finansieringen bevæger sig hen. Sorø Erhverv har som mål, at 700 virksomheder har adopteret mindst ét verdensmål inden udgangen af 2021. Har I brug for support til at komme i gang, så kontakt Sorø Erhverv eller slå en klo i erhvervschefen allerede i aften.