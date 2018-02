Se billedserie I Xclass - Slagelse Kommunes 10. klassecenter - går der næsten 400 elever. I Sorø mener politikerne, at grundlaget for en 10. klasse er for lille. Foto: Jens Wollesen

Sorø Kommune siger nej til egen 10. klasse

Sorø - 10. februar 2018 kl. 11:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og undervisningsudvalget skal på sit møde 13. marts tage stilling til, hvad der kan sættes i værk på skoleområdet - ikke mindst på specialundervisningen - i 2018-19. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi har i rapporten fra PwC fået nogle gode redskaber, vi kan arbejde videre med. Hele vejen rundt er der stor tilfredshed med rapporten, siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard Pedersen (DF).

- Vi besluttede i udvalget, at vi ike vil arbejde videre med at etablere vores egen 10. klasse i Sorø - i samarbejde med Ung Sorø. Der er politisk enighed om, at grundlaget er for lille. Der er også mere tiltrækkende 10. klasses-miljøer i nabobyerne. Endelig besluttede vi også, at vi ikke arbejde videre med de såkaldte incitationsmodeller, som PwC også i sine anbefalinger har givet en relativt lav prioritet.

- Men ellers glæder vi os til at komme i gang med arbejdet, fortsætter udvalgsformanden.

- Det er et spændende stykke arbejde, der ligger foran os, og rapporten giver os meget at arbejde med.

Baggrunden for rapporten er, at Sorø Kommune har haft svært ved at styre udgifterne til specialundervisningen. At tage børn hjem til tilbud ved skolerne i Sorø Kommune har ikke givet nær de besparelser, som politikerne som udgangspunkt havde forventet, og i 2018 ligger der en budgetoverskridelse på 6-7 mio. kr. Hvis der ikke sættes ind. En analyse har også vist, at Sorø visiterer flere børn til specialundervisning, end kommunerne generelt gør.

På mødet 13. marts skal fagcentret komme med forslag, der kan iværksættes med start fra skoleåret 2018-19. Fagcentret skal også komme med forslag, der kan tages med i budgetforhandlingerne forud for budget 2019. Endelig skal fagcentret - medmindre politikerne beslutter noget andet - til udvalgsmødet 4. december 2018 udarbejde en langsigtet plan til godkendelse med henblik på høring og endelig godkendelse i februar 2019.

PwC har prioriteret en række anbefalinger, og de vedrører langt fra alle specialundervisningen.

Faktisk anbefaler PwC, at politikerne kigger på skolernes generelle tildeling af resurser og finder en model, der gør skolerne mere robuste - ikke mindst de skoler, der oplever markante fald i elevtallet.

PwC peger også på, at der er stor forskel i de regler, skolerne visiterer elever til specialundervisningen efter.

Her bør politikerne sikre, at der bliver mere ens regler og visiteres efter samme kriterier.

Revisionsfirmaet foreslår også, at man sikrer et bedre tværgående samarbejde og videndeling samt en bedre udnyttelse af resurser og potentialer, og så mener PwC, at kommunen bør kigge på mulighederne for at ændre betalingsansvaret, hvis en familie med et barn visiteret til specialundervisning flytter fra et skoledistrikt til et andet, ligesom det bør afdækkes, om børn med tale- og hørevanskeligheder fortsat skal støttes centralt via supercentret på Pedersborg, eller om opgaven skal lægges decentralt i et struktureret samarbejde med tale- og hørekonsulenterne i PPR.

PwC peger også på, at man som pilotprojekt kan forsøge sig med en forebyggende indsats i et samarbejde mellem en skole og en daginstitution - her nævner man Ruds Vedby, der er et mindre distrikt med kun en daginstitution i skoledistriktet.