Kronprinsesse Mary har bl.a. via Maryfonden engageret sig i kampen mod mobning. Foto: Anders Ole Olsen

Sorø Kommune sætter ny indsats mod mobning i gang

Sorø - 19. april 2018 kl. 05:56 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I samarbejde med Maryfonden gennemfører kommunen et års-program for 0.-2. klasse.

Sorøs folkeskoler skal være »fri for mobberi«, og derfor sættes der nu en målrettet indsats i gang overfor kommunen 0.-2. klassetrin.

I budgettet for 2018 afsatte flertalsgruppen i byrådet 250.000 kr. til det, der hedder medarbejderdreven innovation. Nu får de 200.000 kr. ben at gå på, for i samarbejde med Maryfonden, der skal stå for uddannelsen af pædagoger og andet personale, lægger kommunen an til at gennemføre indsatsen i skoleåret 2018-19.

Rikke Grønkjær fra Holbergskolen i Dianalund er projektleder, mens børne- og familiechef Henrik Madsen er med bag indsatsen.

Pædagogerne skal stå for undervisningen i de enkelte klasser, og endvidere vil der som en del af indsatsen blive gennemført et kursus for forældre, så de også bliver inddraget i arbejdet med at skabe et mobbefrit skolemiljø.

- Mobning er med til at fortælle de dårlige historier om vores folkeskole. Det gør ondt i hjertet at læse lokale beretninger på de sociale medier om børn, der mistrives og ikke føler sig som en del af fællesskabet, står der i indsatsen baggrundsmateriale.

-Og det er trist at opleve, at flere fravælger folkeskolen bl.a. på grund af de dårlige historier.

Det skal den medarbejderdrevne innovation nu være med til at sætte en stopper for, og når man har valgt Maryfonden som samarbejdspartner er det netop, fordi Maryfonden gennem de seneste 10 år har vist gode resultater på området. Med fondens »fri for mobberi«-program viser erfaringerne, at børnene bliver bedre til at tackle drillerier, ligesom det personale, der har gennemgået programmet, kan berette om, at det førte til et mere inkluderende og omsorgsfuldt fællesskab mellem børnene. Det giver bedre trivsel - og bedre trivsel er sammen med læring netop to af de bærende elementer i folkeskolereformen fra 2014.

For materialer, uddannelse og opfølgning modtager Maryfonden 108.800 kr., mens de øvrige 91.200 kr. går til timeforbrug og vikardækning.

Der skal uddannes ni pædagoger på Holbergskolen, seks på Sorø Borgerskole, 10 på Frederiksberg Skole, seks på Pedersborg Skole, seks på Stenlille Skole og en på Ruds Vedby Skole. Derudover kommer der to deltagere fra Ung Sorø.