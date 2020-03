- En fast tilknyttet plejehjemslæge er tryghedsskabende for de ældre beboere, men det kan også mærkes på medicin- og indlæggelsesstatistikken. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Sorø Kommune kan ikke finde faste plejehjems-læger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø Kommune kan ikke finde faste plejehjems-læger

Sorø - 08. marts 2020 kl. 09:48 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen gør nu en ekstra indsats for at finde læger, der vil knyttes fast til et plejecenter.

Men det er lykkedes i 14 af de 17 kommuner i Region Sjælland, står Sorø Kommune fortsat i den situation, at der ikke er nogen af kommunens læger, der ønsker at blive fast knyttet til et plejecenter.

- Nu skal man tage tallene med et gran salt, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF).

- Der er ikke ret mange kommuner, der har fuld dækning på plejecentrene. Opgørelsen viser blot, at ordningen findes i den pågældende kommune.

- Men der skal ikke herske tvivl om, at vi gerne vil have faste plejehjemslæger i Sorø Kommune, fortsætter han.

- Men indtil nu har vi måttet konstatere, at der ikke er nogen af lægerne, der har ønsket at indgå i ordningen. Heller ikke i mindre omfang, for vi havde håbet i hvert fald at kunne komme i gang på et eller to plejecentre med henblik på at indhente et erfaringsgrundlag, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Nu prøver vi igen hen over foråret.

Der er i alt 250 plejecenterbeboere i Sorø Kommune. Beboerne har fortsat frit lægevalg, men der er umiddelbart en forventning om, at i hvert fald 75 procent af beboerne ville vælge den fast tilknyttede læge, hvor ordningen fandtes. Lægerne har undslået sig med baggrund i, at det for den enkelte læge vil være en relativt stor belastning at få et pænt antal nye og ofte komplekse patienter.

Sorø Kommune har også henvendt sig til Slagelse Kommune for at høre, om det ville være muligt at købe den bistand fra Slagelse, men heller ikke Slagelse har kunnet påtage sig opgaven.

Økonomien i ordningen er sikret i 2020-21. Fra en såkaldt sats-pulje er der afsat penge til at etablere ordningen.

- De steder, hvor ordningen fungerer, kan vi se gode resultater, siger Lars Schmidt.

- Medicinforbruget falder, og der er ligeledes et markant fald både i antallet af indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser. Det er positivt både for de ældre, der slipper for indlæggelserne, og for såvel pleje- som sygehussektoren. Men først og fremmest er en fast tilknyttet plejehjemslæge tryghedsskabende for vore ældre beboere