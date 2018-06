Astra fejrede i april indflytningen i Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Sorø Kommune kan få et stort udbytte af en lille statslig arbejdsplads

Sorø - 09. juni 2018 kl. 06:04 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Astra, det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed og Sorø Kommune vil indlede et tættere samarbejde. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Måske blev der rynket en smule på næsen, da regeringen ved den første udflytning af statslige arbejdspladser kun havde 13 af slagsen til Sorø Kommune. Men nu viser det sig, at Sorø Kommune faktisk i ret høj grad kan profitere af, at det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed er rykket ind på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter ved Sorø Akademi.

Astra, hedder centret, og på tirsdagens møde i børn og undervisningsudvalget skal politikerne høre om, hvordan skolerne i Sorø Kommune kan få gavn af et samarbejde med Astra.

- Det kan få betydning for vores børns fremtid, at vi samarbejder med Astra, skriver fagcentret i dagsordenen.

- Børnene vil have lettere adgang til udviklende undervisningsforløb. Kommunens lærere vil arbejde sammen med landets førende rådgivere inden for naturfagene og vil dermed få optimeret deres undervisning.

Fagcentret mener også, at koblingen til Astra vil øge andre kommuners interesse for at samarbejde med Sorø Kommune på naturfagsområdet, ligesom den vil profilere Sorø Kommune som en god børne- og science-kommune.

- Alle disse faktorer vil selvfølgelig også medføre en øget opmærksomhed fra erhvervslivet og eksterne uddannelsesinstitutioner, skriver fagcentret i mødegrundlaget.

På udvalgsmødet tirsdag vil repræsentanter fra Astra orientere om de nationale bevægelser på området samt de konkrete samarbejdsmuligheder mellem Astra og Sorø Kommune. Sorø deltager i Astras Udviklingsrum, hvor kommunen i samarbejde med 16 andre kommuner deltager i udarbejdelsen af en kommunalt forankret strategi. Strategien kan også være med til at gøre Sorø Kommune mere attraktiv for samarbejdspartnere.

Politikere og gæster skal på mødet forsøge at aftale det konkrete forløb i forhold til at få etableret en strategiudvikling i udviklingsrummet, ligesom de skal se på perspektiverne af og muligheden i forhold til, hvordan Astra kan bidrage til at skabe sammenhænge mellem nationale initiativer og den måde, skolerne i Sorø griber tingene an på.

Embedsmændene peger på, at Sorø i høj grad kan drage fordel af, at Astra fysisk er placeret i kommunen.

- Vi vil dermed kunne tilbyde et bredt samarbejde og være aktivt opsøgende i forhold til udviklingsprojekter og læringstiltag inden for fagområdet, skriver fagcentret.

- En oplagt mulighed er at få udviklet fores skoler og daginstitutioner i tæt samarbejde med de førende eksperter på området.

Embedsmændene peger på, at samarbejdet med Astra kan få en ekstra positiv effekt på naturfags-området for de lokale børn og unge, hvis det suppleres med et udbygget samarbejde mellem virksomheder og skoler.