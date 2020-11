Udstykningen af Klokkegården i Sorø har givet en del tilflyttere til Sorø Kommune. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Sorø Kommune har rundet 30.000 indbyggere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø Kommune har rundet 30.000 indbyggere

Sorø - 26. november 2020 kl. 16:10 Kontakt redaktionen

En nyfødt dreng og en tilflytterfamilie bringer Sorø Kommunes indbyggertal over 30.000. Sorø Kommune fejrer begivenheden med lagkage til beboerne på kommunens plejecentre og æbler til børnene i de kommunale daginstitutioner.

Fredag den 3. november rundede Sorø Kommune de 30.000 indbyggere, og derfor kan borgmester Gert Jørgensen byde velkommen til Signe Holmegaard Andersen og Dennis Rosenkvists nyfødte søn i Dianalund og til Emilie Steensby og Morten Bunde Schmidt, som med flytningen til Dianalund bragte Sorø Kommune over de eftertragtede 30.000.

Boligudvikling - Det er glædeligt, at den markante boligudvikling, vi har haft gennem de senere år, nu bringer os over de 30.000 indbyggere. Og så glæder jeg mig over, at der også er godt gang i tilflytningen i den nordlige del af kommunen. Det er en tendens, som vil blive styrket yderligere, når Pilegårdstrekanten i Dianalund er færdigudviklet som boligområde, siger Gert Jørgensen.

Der er de seneste år blevet opført mange nye boliger, særligt på Frederiksberg i Sorøs sydlige del, hvor de to nye udstykninger Klokkergården og Rørstensgården har tiltrukket beboere. Også i Dianalund og Stenlille er der tilflytning. I Dianalund er der kommet en del nye lejeboliger, og alle grunde på Færøvej-udstykningen er blevet solgt. I Stenlille er der ligeledes gang i udvikling af nye boliger og god interesse for at flytte til byen, ligesom kommunen også har Ruds Vedby og Fjenneslev i kikkerten.

De fleste tilflyttere kommer fra København eller fra nabobyerne Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Ringsted.

Ikke overraskende vælger mange togpendlere at bosætte sig på Frederiksberg, mens bilpendlere i højere grad søger mod Pedersborg, Stenlille og Dianalund.

De trak Sorø i mål Signe Holmegaard Andersen og Dennis Rosenkvist har boet i Dianalund siden 2017. Deres søn blev født den 3. november - den dag Sorø Kommune rundede 30.000 borgere.

Emilie Steensby og Morten Bunde Schmidt og deres søn Castor kommer fra Roskilde og er flyttet til Dianalund for at bo tæt på skoven og samtidig kunne bo så billigt, at Emilie kan passe Castor hjemme de første år. Den gode beliggenhed i forhold til at besøge venner og familie i Roskilde var også vigtig, ligesom lokalbanen gør det nemt for familien at komme til både Slagelse og København.

Begge familier modtager en velkomstgave med oplevelser i hele kommunen.

Coronasituationen lægger desværre en dæmper på mulighederne for at fejre de 30.000 borgere, og derfor har borgmesteren besluttet, at den glade begivenhed markeres ved, at beboerne på kommunens plejecentre får lagkage mandag den 30. november, og børnene i kommunens daginstitutioner får et æble onsdag den 2 december.