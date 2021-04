Sorø Gymnastikefterskole har udviklet Sorø Dansen, der blandt andet kan danses i trivselsugen. Arkivfoto: Thomas Olsen

Sorø Kommune giver coronaen et los bagi med en trivselsuge

I uge 20 kommer trivsel øverst på dagsordenen.

Sammen med Sorø Erhvervsudviklingsråd sætter Sorø Kommune fokus på medarbejdertrivsel efter et udsædvanligt år med corona, udfordringer, afstand og forandringer.

- Det seneste år har været anderledes end forventet og har budt på flere forandringer, end vi kan tælle, siger kommunaldirektør Søren S. Kjær.

- Både menneskeligt og arbejdsmæssigt har der været masser af udfordringer, men heldigvis også en kolossal vilje og evne til at finde løsninger i fællesskab, vise samfundssind og udøve godt kollegaskab. I Sorø Kommune har vi besluttet, at uge 20 skal være en uge, hvor vi sætter trivsel i fokus og gør lidt ekstra for at sikre, at alle har det godt. Og vi gør det i fællesskab, men dog stadig på afstand.

Alle skal med Alle de kommunale arbejdspladser bliver derfor opfordret til at sætte trivslen i centrum og arrangere en eller flere aktiviteter i løbet af ugen. Aktiviteterne planlægges og gennemføres lokalt på den enkelte arbejdsplads, og der vil være inspiration at hente i et idékatalog, som sendes ud til alle arbejdspladser. Kataloget rummer ideer til teambuildingøvelser som papirflyvningskonkurrence, fotostafet og mere samtalebaserede aktiviteter.

- Vi vil gerne give hver enkelt arbejdsplads muligheden for at vælge, hvordan netop de vil sætte fokus på trivslen, fortæller projektleder Nina Vedel.

- Derfor giver vi inspiration til aktiviteter, som kan laves på arbejdspladsen, udendørs, i skoven eller virtuelt - og der er aktiviteter for både små og større grupper. Man er også velkommen til at gøre noget helt andet, vi håber bare, at rigtig mange har lyst til at være med.

Trivselsstafet Sorø Erhverv og Sorø Erhvervsudviklingsrådet har grebet trivselsbolden og udnævnt onsdag den 19. maj til trivselsdag, hvor de opfordrer alle virksomheder til at deltage i et fælles trivselsevent kl. 12-12.15. Erhvervsudviklingsrådet inviterer desuden alle til at deltage i en trivselsstafet, som fra kl. 12.15 afgår fra Ruds Vedby, Fjenneslev, Skovperlen (Slagelsevej) og Kongskilde med kurs mod Sorø. Alle er velkomne til at løbe med, så langt man vil - eller til at heppe langs ruterne.

- Vi ved, at bedre trivsel giver bedre bundlinje, så også derfor er vi i erhvervsudviklingsrådet optaget af at sætte fokus på trivsel og sundhed. Vi håber, at rigtig mange virksomheder vil tage imod opfordringen til at være med i trivselseventet den 19. maj, så vi sammen kan sætte Sorø Kommune på landkortet som et sted, hvor vi i fællesskab sætter fokus på trivsel, siger Malene Frandsen, næstformand i Sorø Erhvervsudviklingsråd.

Sorø Dansen Sorø Gymnastikefterskole har udviklet en dansesekvens - Sorø Dansen - som alle inviteres til at danse med til. Dans og instruktionsvideo vil kunne ses på efterskolens blog på hjemmesiden https://soroefterskole.dk/blog/soroe-dansen. Hvis man er ekstra frisk, kan man filme sin dans og sende den til rs@soroefterskole.dk - så vil den indgå i en fælles video fra dagen.

Fakta Trivselsugen finder sted i uge 20 - fra 17. til 21. maj.

Der er ingen tilmelding - alle arbejdspladser tilrettelægger frit deres egne aktiviteter.

Inspiration til aktiviteter kan ses på kommunens hjemmeside - søg på trivselsuge.

Erhvervsudviklingsrådets trivselsdag finder sted onsdag den 19. maj kl. 12-12.15. Trivselsstafetten afgår fra kl. 12.15 fra fire steder i Sorø Kommune.

Sorø Gymnastikefterskoles Sorø Dans kan ses på https://soroefterskole.dk/blog/soroe-dansen. Alle er velkomne til at danse med.