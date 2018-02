Udvalgsformand Lars Schmidt glæder sig til, at Sorø Kommune får sat det nye akutteam i søen. Foto: Thomas Olsen

Sorø Kommune får 5,3 mio. kr. til et nyt akutteam

Sorø - 05. februar 2018

Det nye team skal forbedre modtagelsen af borgere, der kommer hjem fra sygehuset. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Et nyt akutteam skal sættes på benene i Sorø Kommune og til det formål gar Sundhedsstyrelsen netop bevilget 5,3 mio. kr. fordelt på årene 2018-20.

Når en borger bliver udskrevet fra sygehuset, har det stor betydning, at kommunen hurtigt er på pletten med den rette hjælp. Derfor opretter Sorø Kommune nu et akutteam til at styrke indsatsen over for borgere, der bliver udskrevet fra sygehuset.

- Vi er meget glade for, at vi nu med Sundhedsstyrelsens bevilling kan komme rigtig godt i gang med det nye akutteam, siger formanden for so0cial- og sundhedsudvalget i Sorø Kommune, Lars Schmidt (DF).

- Det kommer til at gøre en forskel for alle de borgere, som har behov for hjælp, når de kommer hjem fra sygehuset.

Akutteamets primære opgave vil være at tage imod borgere fra sygehuset, men med tiden skal teamet også arbejde med andre akutopgaver. Formålet er at forebygge genindlæggelser, skabe tryghed i udskrivelsen og sikre, at den rehabiliterende indsats bliver sat i gang på rette tidspunkt.

Fagcenter Social og Sundhed er i fuld gang med at planlægge organiseringen samt rekruttere medarbejdere til den nye enhed. Organiseringen og opgavevaretagelsen vil involvere medarbejdere fra såvel Sundhedscentret, Myndighedsfunktionen samt Sundhed og Omsorg, og enheden vil få base på det nye Sundhedscenter på Sorøs tidligere sygehus.