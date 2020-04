Se billedserie - Det er OK at lempe anlægsloftet, men jeg havde hellere set en ny udligningsreform, siger borgmester Gert Jørgensen. Foto: Thomas Olsen

Sorø Kommune er klar med fremrykninger og hjælp

Sorø - 03. april 2020

Men der bliver tale om en kontrolleret offensiv, så virksomhedernes også på længere sigt kan se frem til kommunale opgaver.

Også i Sorø Kommune har ledelsen diskuteret, hvad man kan gøre for fra kommunalt hold at hjælpe virksomheder i krise.

- Vi har allerede rykket vores betalingsfrister, så virksomheder ikke skal vente på at få penge, hvis de har handlet med kommunen, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Vi har også rykket vedligeholdelsesopgaver og energiinvesteringer for cirka 6,8 millioner kroner fra 2021 til 2020, og så har vi kigget på det samlede kommunale anlægsbudget i 2020. Det er på i alt 94 millioner kroner. Her har vi gjort udbuddene klar, så vi kan udbyde dem løbende hen over året.

Dosering Gert Jørgensen siger videre, at man fra kommunalt hold gerne vil sørge for, at der er opgaver til de lokale virksomheder, men omvendt vil man også forsøge at dosere det sådan, at der ikke opstår »flaskehals- eller pukkelproblemer«, ligesom man altså har syn for, at der ikke på et tidspunkt opstår et vacuum med for lange perioder uden kommunale opgaver.

Endelig ser det også ud til, at der er et politisk flertal for at bringe mere end 18 milliarder kroner i Landsbyggefonden i spil.

Reform - Det er fint nok, at Folketinget lemper det kommunale anlægsloft, siger Gert Jørgensen.

- Men det skal ingen hemmelighed være, at jeg hellere havde set en ny udligningsreform, hvor vi i Sorø Kommune kunne se frem til at få et større beløb. I Sorø Kommune har vi et strukturelt underskud på 20 millioner kroner om året. Med lempelsen får vi også i Sorø Kommune mulighed for at være med - men det er en ordning, der tilgodeser de velkonsoliderede kommuner, mens andre ikke kommer til at drage nogen fordel.

Jobskabelse Men der skal ske noget.

- COVID-19 udfordringerne har medført et endnu større fokus på mulighederne for jobskabelse, siger borgmesteren.

- Den er helt nødvendig, hvis vi skal kunne fastholde det velfærdssamfund, som vi kender i dag. Opgaveløsningerne vil ændre sig markant. Hvis vi ikke får gang i hjulene igen, så vil meget forblive anderledes i en lang tid fremover.

- Vi har oplevet, at det generelt set går ret fint i de lokale virksomheder inden for bygge og anlæg, siger Gert Jørgensen.

- Her er der altid sæsonudsving i beskæftigelsen, men lige nu ser det ikke så dramatisk ud i forhold til, hvordan det plejer at være på nuværende tidspunkt. Omvendt kan problemerne sagtens opstå i større omfang, hvis det går sådan, at den her situation forlænges.

Gert Jørgensen henleder også opmærksomheden på, at en del virksomheder jo er blevet bedt om at holde lukket eller er ramt af følgerne af »tvangslukninger«, og mange af dem står i en særdeles vanskelig situation.

Sparring I Sorø Erhverv arbejdes der blandt andet med vejledning og rådgivning om de hjælpepakker, der er blevet sat i værk fra Christiansborg.

- I sådan en situation, som vi står i nu, nyder vi ikke mindst godt af, at vi i dagligdagen har et tæt forhold til virksomhederne i kommunen, siger Gert Jørgensen.

Erhvervschef Laila Bregner Carlsen kan fortælle, at en lang række lokale virksomheder har henvendt sig for at få sparring i forhold til hjælpepakkerne.

- Det har for mange været svært at finde ud af, hvad der er »op og ned«, fortsætter hun.

- Heldigvis har vi kunnet give virksomhederne de konkrete informationer, de havde brug for. Vi har en god ballast fra de webinarer, vi selv har deltaget i omkring de forskellige ordninger. Blot en enkelt gang har vi måttet melde pas, men her kunne vi henvise til Erhvervshuset, der kunne yde den ønskede service.

Erhvervshuset har i øvrigt i uge 12 behandlet 70 henvendelser fra virksomheder, mens tallet i uge 13 steg til 215 for så at falde til 31 i første halvdel af uge 14.

Står sammen - Når virksomhederne har et godt kendskab til hinanden, er det lettere at stå sammen i krisetider, siger Laila Bregner Carlsen.

- Og det er vores oplevelse, at virksomhederne i disse tider rykker tættere sammen.

Der er også fortsat aktivitet i de kommunale erhvervsnetværk. Eksempelvis holder netværket for soloselvstændige virtuelle møder.

Godt for klimaet På et enkelt område har coronakrisen haft en særdeles positiv effekt - og det er klimaregnskabet.

- Baggrunden er jo ærgerlig, men situationen nedbringer i den grad CO2-udslippet, siger Gert Jørgensen.

- Der er ikke mange pendlere på vejene, og vi kan jo notere et drastisk fald i energiforbruget.