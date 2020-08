Borgmester Gert Jørgensen er tilfreds med, at Sorø ikke længere er på observationslisten. Foto: Jens Wollesen

Sorø Kommune er ikke længer på corona-observationslisten

Det går hurtigt op og ned i denne corona-tid.

Mandag eftermiddag kom Sorø Kommune på sundhedsmyndighedernes liste over kommuner, myndighederne har skærpet opmærksomhed på, da kommunen med seks smittede blandt sine knap 30.000 indbyggere lige præcis kom op på 20.1 i det regnestykke, hvor myndighederne har besluttet, at 20 smittede per 100.000 indbyggere udløser en skærpet opmærksomhed.