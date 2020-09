Sorø Kommune ansætter verdensmålsambassadør

FNs 17 verdensmål fylder fem år. I Sorø Kommune arbejdes der med de ni af dem - nr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 17.

Sorø - 27. september 2020 kl. 10:02

På fredag er det fem år siden, FN-landene tiltrådte de 17 verdensmål, som siden har sat en fælles, global retning for udviklingen af en bedre verden.

- Også i Sorø Kommune bliver der netop nu taget markante skridt i arbejdet med verdensmålene, skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

- Et samlet byråd har netop indgået en budgetaftale om næste års budget, som sætter væsentligt skub i arbejdet med verdensmålene og Byrådets Vision 2022.

Samtidig er Sorø Kommune i færd med at få ansat en verdensmålsambassadør, som skal styrke dialogen med borgere, foreninger, lokalråd og erhvervsliv om verdensmålene, så endnu flere lokale kræfter bidrager til den vigtige globale forandring.

- Vi oplever en stor interesse for verdensmålene og for at gøre en forskel lokalt, når vi taler med såvel erhvervsliv som borgere og foreninger, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Det er den dialog vi nu vil sætte endnu mere skub i ved at ansætte en verdensmålsambassadør. For hvis vi skal nå i mål med vores vision med udgangspunkt i verdensmålene, er der brug for alle kræfter.

- Det ligger hele byrådet på sinde, at de forbedringer, vi foretager i Sorø Kommune, også bidrager til en bedre verden fortsætter han.

- Med budgetaftalen styrker vi arbejdet med verdensmålene og med de fire temaer i Vision 2022 markant. Vi giver et løft til borgernes sundhed og trivsel gennem blandt andet samværsprojekter på plejecentrene og betydelige investeringer i vores idrætsfaciliteter. Vi styrker faglighed og trivsel i vores dagtilbud og skoler gennem bedre normeringer og forbedringer af de fysiske rammer. Vi udvikler de levende byer og lokalsamfund gennem blandt andet udbygning af stier og cykelstier og en udviklingsindsats for Sorø By. Og ikke mindst så tager vi et solidt skridt fremad i klimaindsatsen, i og med at vi fordobler puljen til energirenovering af kommunale bygninger og sætter midler af til, at der kan blive udarbejdet en klimahandlingsplan.

Byrådet arbejder desuden på at blive en del af Realdanias DK2020-netværk, som vil styrke kommunens klimaarbejde yderligere.