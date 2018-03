Sorø Kommune åbner nu 33 nye vuggestuepladser

Den kommunale pladsanvisning har nemlig kunnet konstatere en øget efterspørgsel på pasningspladser. Det skyldes et stigende fødselstal i første halvdel af 2017 samt en øget tilflytning af børnefamilier. Ligeledes slår det i hvert fald midlertidigt igennem, at det i byrådet i efteråret i forbindelse med budgettet for 2018 blev vedtaget at rykke et par måneder, så børnene i Sorø Kommune igen først kommer i børnehave i den måned, de fylder tre år.

Fagcentret kan derudover fortælle politikerne, at selv om der visiteres inden for en radius af 10 km, er det ikke muligt at klare efterspørgslen inden for de nuværende rammer. Til gengæld er det i institutionerne muligt at etablere flere pladser i de eksisterende rammer, og fagcentret opretter nu 12 vuggepladser mere i Grønnegården, 12 vuggestuepladser mere i Magdalenehaven, seks ekstra vuggestuepladser i Krongården of tre ekstra vuggestuepladser i Holberghaven. Der er yderligere mulighed for at omdanne et antal børnehavepladser til vuggestuepladser i Villa Villakulla, hvis behovet skulle vise sig større end forventet.