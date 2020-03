På plejecentrene som Lundebo på billedet indføres der nu ny besøgspolitik. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Sorø Kommune: Skoler og dagtilbud lukker fra mandag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø Kommune: Skoler og dagtilbud lukker fra mandag

Sorø - 12. marts 2020 kl. 12:23 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle kommunens folkeskoler og alle kommunens dagtilbud lukker fra på mandag. Dermed får forældre lige et par dage til at forsøge at finde løsninger, hvor det er nødvendigt, men Sorø Kommune etablerer også nødpasning af børn.

- Nødpasningen har vi ikke helt på plads endnu, siger kommunikationskonsulent Signe Foersom, Sorø Kommune.

- Vi melder hurtigst muligt ud, hvor og hvordan det kommer til at foregå.

Privatskolen Også Sorø Privatskole lukker ned fra på mandag, men skolen oplevede faktisk torsdag, at kun cirka 15 procent af skolens elever kom til undervisning. Resten blev hjemme. Forældrene opfordres også til at holde børnene hjemme fredag, men der er personale på skolen til at tage sig af dem, der kommer i skole.

- Fra mandag vil der ikke være undervisning på privatskolen. Lærerne vil i de kommende uger kommunikere direkte på skolens intranet med elever og forældre. De vil skrive i klassernes lektiebøger, hvad eleverne skal arbejde med. I indskolingen vil det være begrænset med opgaver, men det stiger naturligvis i takt med, at eleverne bliver ældre, skriver skoleleder Nanna Kofoed Øhrgaard til forældrene.

- Lærerne vil benytte de kanaler og platforme, som eleverne kender i forvejen, og de ældste klasser kan blive bedt om at logge på til videokonferencer og digital undervisning på bestemte tidspunkter, hvor læreren vil gennemgå undervisning. Dette vil afhænge af fag og lærer.

På skolen er man ved at arrangere nødpasning, hvilket kan omfatte elever fra 0.-4. klasse.

- Der er tale om absolut nødpasning. Det vil sige pasning af børn af de forældre, der varetager særlige funktioner i samfundet i denne situation, og som ikke selv har mulighed for at skaffe pasning. Her er tale om børn af forældre inden for blandt andet sygehusvæsenet og ældreplejen, skriver Nanna Øhrgaard.

- I hele lukningsperioden bliver privatskolens forældre løbende orienteret via skolens forældre-intranet.

Plejecentrene På de kommunale plejecentre indføres der fra dags dato ny besøgspolitik.

- Det betyder, at der så vidst muligt lukkes ned for besøg og andre udefrakommende aktiviteter, siger Signe Foersom.

- Er der i nogle tilfælde behov for særlige aftaler, må de pårørende aftale det med plejecentrets leder.

På rådhuset drosles aktiviteterne også ned. Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, kommer til at arbejde hjemmefra, så mandskabet på Rådhusvej reduceres betragteligt.