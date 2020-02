Den oprindelige indgang til Sorø Klosterkirke - altså for almindelige besøgende - lå under det blændede vindue yderst til venstre for den nuværende indgangsportal. Den skal nu genskabes - mens portalen fjernes. Det blændede vindue mures til. Derudover åbnes to ind- og udgange mellem kirken og Fratergården. Foto: Bjarne Stenbæk

Sorø Klosterkirke får sin oprindelige indgang

Som sn.dk kunne fortælle, da renoveringsarbejdet på Sorø Klosterkirke gik i gang i det tidlige forår sidste år, overvejede Stiftelsen Sorø Akademi og genskabe Sorø Klosterkirkes oprindelige indgang. Nu er afgørelsen truffet, og det blev et ja til at føre kirken tilbage til sit mere oprindelige udseende.

Sorø Klosterkirke får ny indgang - eller sagt med et glimt i øjet gammel indgang, for det er nemlig den oprindelige indgang, der skal genskabes.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her