Sorø Handel og Service ønsker flere medlemmer

Prøvemedlemsskab skal skabe interesse omkring Sorø Handel og Service.

Sorø - 21. april 2021 kl. 05:12 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Den lokale handelstandsforening, Sorø Handel og Service, har besluttet at tilbyde gratis prøvemedlemsskab frem til den 30. september 2021.

- I øjeblikket er der 57 medlemsvirksomheder i Sorø Handel og Service, og vi vil meget gerne have flere med, så vi kan bevare Sorø som en attraktiv købstad. Foreningen er nu seks år gammel, og vi har efterhånden fået etableret os godt. Vi vil enormt gerne have nogle flere med, siger næstformand i SOHS, Katrine Rogert Skovsgaard.

Hun er desuden formand for aktivitetsudvalget og indehaver af INbetween.

Samarbejde og sparring Sorø Handel og Service står bag en del lokale arrangementer, blandt andet Sorø Marked, Halloween i Sorø, juletræstænding og Sorø Juleby, og handelstandsforeningen har netop modtaget 25.000 kroner i fondsmidler som er øremærket til »familieunderholdning«.

Pengene skal forhåbentlig bruges i forbindelse med Sorø Marked, der er planlagt til 4. september 2021 - hvis ikke coronaen spænder ben!

- Vores tilbud om et gratis prøvemedlemsskab gør, at man kan få en fornemmelse for, hvad der gøres lokalt for at trække de handlende til byen. Men man får også et lokalt netværk, samarbejdspartnere og sparring med de øvrige forretningsdrivende. Det er guld værd, for det er enormt rart at have andre, man kan læne sig op af, siger Katrine Rogert Skovsgaard.

Handler om synlighed Prøvemedlemsskabet giver adgang på lige fod med de betalende medlemmer, dog har man ikke stemmeret til generalforsamlingen.

Hvis prøvemedlemsskabet munder ud i et ønske om at blive fuldgyldigt medlem, så kan man sagtens være medlem på »sidelinjen«, hvis ikke man har lyst eller tid til at være i udvalg, forklarer aktivitetsformanden.

- Det handler om synlighed! Jo flere, vi er, jo flere idéer kommer der på bordet, og vi ønsker allesammen, at Sorø skal på danmarkskortet som en attraktiv handelsby. Medlemmerne er med til at forme, hvad der skal ske, og via bestyrelsen får man også en direkte kanal til kommunen. Jeg har aldrig selv været i tvivl om mit medlemsskab, for det giver et unikt sammenhold, siger Katrine Rogert Skovsgaard.

Gerne flere hænder Da alle arrangementer beror på frivillige kræfter, er det ingen hemmelighed, at bestyrelsen i SOHS også ønsker flere hænder til det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementerne.

- Vi vil gerne have et tættere samarbejde med foreningerne, så vi kan hjælpe hinanden, når der skal stables noget på benene - enten hos dem eller i SOHS. I bund og grund ér Sorø jo en by, hvor vi alle på én eller anden måde er forbundet på kryds og tværs, siger hun.

Hvis man vil vide mere om handelsstandsforeningen, så kan man gå på hjemmesiden www.soroehandelogservice.dk. Man kan også kontakte Katrine Rogert Skovsgaard på mail: katrine@inbetween.dk