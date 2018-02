Se billedserie Johan Otte var mødeleder i timefordelingsmødet. Den opgave slap han ganske godt fra. Foreningerne var ganske skikkelige i deres uenighed. Foto: Thomas Olsen

Sorø Hallernes klubber var uenige på en skikkelig måde

Sorø - 02. februar 2018

Klubberne i Sorø Hallen fik en del træningstid på plads på mødet i hallen torsdag aften. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er et kæmpe stykke arbejde, I lægger i foreningslivet, og fra kommunens side ved vi godt, at I skaber meget af det, der gør det værd at leve i Sorø Kommune. Vi forstår også fint, at I alle er sat til at skaffe jeres forening de bedst mulige træningstider. I aften kan vi godt være uenige - men lad os så være uenige på en skikkelig måde.

Med nogenlunde de ord, indledte centerchef Johan Otte mødet om træningstider i Sorø Hallen torsdag aften. I hallens mødelokale sad 20 idrætsledere, og de fulgte centerchefens opfordring. Nok blev der krydset klinger og stillet de »frække spørgsmål«, som Johan Otte også åbnede for, men tonen blev på intet tidspunkt barsk eller uforsonlig, så Otte kunne lukke mødet som »behersket optimist«.

Allerede inden mødet havde Sorø Taekwon-Do Klub og Sorø Karate Klub klaret sammenfaldet i deres ønsker - så de behøvede ikke at deltage i mødet.

Dog var der lige et sammenfald mellem taekwon-do og SOR IF - men det blev også klaret let. Og i hal 2 fik tennisforeningen og badmintonklubben tingene til at gå op, og en knast mellem Lynge-Broby Idrætsforenings volleyballhold og SOR IF blev også ryddet af vejen.

Men de helt store overlap skal der tages et par venlige livtag om.

Især SOR IF og Sorø Gymnastikforening har ønsker om mange af de samme timer.

- På grund af de uoverensstemmelser, der har været mellem de to foreninger, vil jeg foreslå, at kommunen kommer med et udspil, sagde Niels Jensen, der er formand for Sorø Gymnastikforening.

- Det er jeg ikke enig i. Jeg synes, vi har en forpligtigelse til at prøve, du og jeg, Niels, sagde SDR IFs formand, John Christoffersen.

- Lad os sætte os sammen og se, hvor langt vi selv kan komme. Så må kommunen træde til der, hvor vi ikke kan blive enige.

Den model sagde Niels Jensen ja til, men han er tidsmæssigt presset, da SGF står som arrangør af et internationalt stævne 24.-25. februar. Egentlig skulle timefordelingen ligge klar ved udgangen af februar, men Johan Otte gav de to foreninger indtil påske til at finde løsninger.

Tilbage står så sammenfald mellem Sorø Freja, der har rykket deres indendørs hold fra Pedersborg Hallen til Sorø Hallen, SOR IF og HF Sorø. De tre foreninger gav hinanden håndslag på, at de også vil forsøge at finde en løsning på udfordringerne uden kommunal involvering. Lykkes det ikke, må forvaltningen træde til.

Kommunen har udarbejdet et regelsæt for timefordelingen. På spørgsmålet om, hvordan man skal tackle gråzone-udfordringer - eksempelvis hvis der deltager 14-årige eller yngre på seniorhold, der efter reglerne skal træne efter kl. 19.00, kunne Johan Otte svare, at det i de tilfælde primært handler om at kombinere juraen med lidt sund fornuft, så kommer løsningerne lettere i hus.