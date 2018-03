Sorø Gruppen bygger tæt/lav - det er første gang i femten år

- Det er egentlig pudsigt, at der ikke bliver bygget mere af denne type huse, for det er faktisk noget af det, vi har størst efterspørgsel på.

Det er borgmester Gert Jørgensen (K) og ejendomsmægler Brian Rud Sørensen fra Nybolig i Sorø enige om. De mærker begge behovet for overskuelige et-plans boliger med en lille have - typisk til folk, der vil flytte fra lidt større huse ind i noget mere overskueligt.

- Boligselskabet har bygget nogle lejeboliger i den kategori, men der er også et stor behov for ejerboliger.

Prisen på boligerne bliver 2.295.000 kr. for de »små« og 2.445.000 kr. for de »store«.

Husene sælges nøglefærdige, men dog er det sådan, at køber kan få indflydelse på det indvendige, men det kræver altså, at man hurtigt slår til. Så kan man eksempelvis selv vælge fliser, ligesom der f.eks. kan komme bøg på gulvet i stedet for ask osv. Ønskerne skal dog kunne holdes inden for budgettet. Tag, vinduer og facade ligger fast.