Sorø Golfklub præsenterede et rekord-regnskab

Sorø - 29. november 2019

Sorø Golfklub kom ud af regnskabsåret 2018-19 med et overskud på 536.000 kr. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det var svært at undertrykke et af de helt brede smil, da regnskabet blev gennemgået på Sorø Golfklubs generalforsamling torsdag aften. Da klubben sidste år præsenterede et overskud på 494.000 kr., blev der konservativt budgetteret med et plus på 109.000 kr. - men det blev altså overgået markant.

- Vi har haft et par gode år, siger formand Carl Henning Johnsen.

- Men det er også et par år, hvor vi ikke har været udsat for de helt store negative overraskelser. Vi ejer jo for eksempel selv klubhuset, og så har vi også en kostbar maskinpark, der nemt kan forrykke tallene.

Mange frivillige - På godt jysk på jeg dog erkende, at det går ikke så ringe endda, fortsætter han.

- Vi har kunnet stabilisere medlemstallet, og vi nyder godt af et fantastisk engagement fra mange frivillige. Det er det, der bærer klubben. Vi har også succes med at skabe gode sociale relationer. Det sker ikke mindst via »underklubberne« som Dameklubben, Herreklubben, Seniorklubben samt De voksne drenge og piger. Der er en god del sandhed i ordene: Du kan forlade en klub, men du kan ikke forlade et fællesskab.

Sponsorindtægterne har ligeledes vist en stigende kurve, og året satte ny rekord i antallet af sponsorer, da seks nye kom til, og kun en enkelt sprang fra. I alt har klubben en likviditets-reserve på 2,246 mio. kr.

Banen er tiptop Klubben overtog banen for nogle år siden og skylder fortsat syv millioner kroner. Gælden afdrages med en halv million om året - og det er heller ikke sådan, at maskinparken ikke bliver fornyet. Der er i år anskaffet en ny såmaskine og en ny roughklipper. På »to do-listen« står også indkøb af en tromle til fairways og en ny ladvogn til greenkeperen.

- En af vejene til en sund drift er netop gået via at holde banen i tiptop stand, fortæller forretningsfører René Nielsen.

- Det var bl.a. derfor, vi købte såmaskinen. Ikke mindst sidste års tørke var meget hård ved banen, men vi har kunnet holde en flot bane, der konstant ligger i top i golfverdenens interne rating.

Det skete bl.a. ved at købe græsfrø for 110.000 kr. og med såmaskinen som redskab sørge for, at der ikke opstod bare pletter på grund af tørken.

Men ved en revision af forholdene omkring banen fandt ledelsen også væsentlige besparelser, og den har nu fået vedtaget en langsigtet investeringsplan, der skal sikre, at bane og klub hele tiden er på forkant med de krav, der stilles til en moderne golfbane og golfklub

En positiv faktor er det også, at klubben har Conni Hansen som forpagter af restaurationen Tee-Stedet.

- Det kæmper mange andre klubber med, siger René Nielsen.

- Men vi har en super forpagter i Conni, som har været hos os i 12 år. Forpagtningsaftalen er netop fornyet for en ny fem-årig periode.

Nye tiltag Sorø Golfklub tæller i dag 810 aktive medlemmer og 90 passive.

- Og vi har nye tiltag på vej, fortæller Carl Henning Johnsen.

- Vi vil øge medlemstallet dels ved en lokal markedsføring af golf som en familiesport og dels ved at oprette en dameafdeling for de 25-55 årige. Golfen har et handicapsystem, der betyder, at det er en af de få idrætsgrene, som forældre og børn kan dyrke sammen - og når vi satser på de 25-55 årige kvinder, skyldes det, at det er i den aldersgruppe, vi medlemsmæssigt står svagest. Det burde vi kunne gøre bedre.

Både forretningsfører og formand understreger, at der i klubben nok er stor glæde over, at derfor alvor er kommet styr på økonomien, men pengene kan hurtigt få ben at gå på.

- Og for regnskabsåret 2019-20 ser det ud til, at vi skal være tilfredse med at kunne nå et overskud på 70.000-80.000 kr., siger René Nielsen og Carl Henning Johnsen.