Sorø Frejas kiosk, terrasse og container skal placeres ved den røde prik.Illustration. Sorø Kommune

Sorø Freja får ja til en ny kiosk på stadion

Sorø - 21. august 2020

Sorø Freja må godt bygge en ny kiosk med tilhørende terrasse og en container til opbevaring på Sorø Stadion.

Det har byrådets udvalg for teknik og miljø netop besluttet. Dog skal sagen i to ugers høring hos naboer, ejere og brugere af området samt relevante foreninger, inden Sorø Freja kan være helt sikker på, at tilladelsen er gældende.

Udvalget for teknik og miljø har blot stillet et enkelt krav. Nemlig at den container, der skal bruges til opbevaring får samme udseende som kiosken. Det vil sige, at facadebeklædninger skal være af grå skifer og tag af græs.

Ønsket fra Sorø Freja er ikke nyt. Der har været flere planer, siden den gamle stadionkiosk nedbrændte i 2014. For fem år siden fik Sorø Freja trods et par nabo-protester faktisk tilladelse til et andet projekt, men det nåede aldrig at blive realiseret indenfor tidsrammen, og derfor er det nye projekt nu kommet til.

Stadionkiosken vil blive placeret i volden mellem kunstgræsbanen og de almindelige fodboldbaner på et område. Her er det ifølge lokalplanen ikke er tilladt at bygge nyt, og derfor har dispensationen fra udvalget været nødvendig.

Og den er givet på trods af, at forvaltningen har advaret mod skævvridning, fordi andre foreninger i området ikke har mulighed for at tjene penge på en kiosk.

Det nye projekt omfatter en kiosk på 16 kvadratmeter og en træ-terrasse på 192 kvadratmeter samt en container til opbevaring. Containeren skal graves ned under terrassen, men vil dog bryde volden og være synlig fra alle sider.

I den ene ende af terrassen bliver der bygget en rampe, så adgangen bliver så niveaufri som muligt. Man kan komme til volden fra arealet ved spejderhytten, så der stort set er niveaufri adgang for kørestolsbrugere.

På terrassen skal der stilles borde/bænkesæt, så projektet giver mere indtryk af at være et »udendørs klublokale« end et stadion med tribune.