Sorø Forsyning vil nedbringe klima-aftrykket frem mod 2030

- For Sorø Vand A/S vil udledningen af klimagasser være reduceret så kraftigt i 2030, at der kan kompenseres for den sidste lille mængde ved at plante en klimaskov på knap én hektar, skriver Sorø Forsyning videre.

- For Sorø Spildevand A/S viser det grønne regnskab, at effekten fra udledt lattergas fra renseprocesserne udgør en større del af klimaaftrykket, når de øvrige andele falder. Derfor er ambitionen, at mængden af udledt lattergas skal halveres frem mod 2030.

- Bestyrelsen har gennem årene været aktiv i klimatiltagene, og med det grønne regnskab er der dokumentation for, at det har virket. Derfor var det let at få ambitionen om, at Sorø Vand A/S skal være klimaneutral i 2030, og at der skal gøres en ekstra indsats for Sorø Spildevand A/S. Bestyrelsen har allerede givet håndslag på, at nye muligheder skal afsøges i de kommende år for at nedbringe klimaaftrykket for Sorø Spildevand endnu mere.