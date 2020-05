Formand for Sorø Forsyning, Rolf Clausen, glæder sig til at få inddrevet noget mere gæld fra de borgere, der skylder.Foto: Jens Wollesen

Sorø Forsyning kradser penge hjem på ny måde

Hidtil har Sorø Forsyning måttet benytte sig af først SKAT og siden Gældsstyrelsen for at få hentet penge hjem fra ubetalte regninger.

Men fra samme årsskifte blev det tilladt for forsyningsselskaber at overgå til privat inkasso, og det har Sorø Forsyning valgt at gøre.

Sorø Forsyning opkræver for drikkevand, afledning af spildevand og for tømningsordning hos mere end 11.000 kunder.

- Jeg ser frem til, at vi hurtigere får vores penge hjem til gavn for alle vore kunder, og en hurtig inddrivelse vil hjælpe til, at gælden ikke vokser over hovedet for dem, der ikke altid får betalt til tiden, siger bestyrelsesformand i Sorø Forsyning, Rolf Clausen.