Sorø Bykontor har til huse hos Sorø Bibliotek, der varetager funktionen for Sorø Kommune. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Sorø Bykontor risikerer lukning

Sorø - 02. december 2017 kl. 11:32 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremtiden for Sorø Bykontor skal afgøres af politikerne i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, når de holder møde torsdag i næste uge. Og en lukning er en af mulighederne.

Det er nemlig kommet frem, at det kommunale turist- og bykontor, der har til huse på Sorø Bibliotek, for andet år i træk har økonomisk underskud. 2016 endte med et underskud på cirka 115.000 kroner. 2017 vil ende med et minus på 65.000 kroner. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Derfor skal politikerne beslutte, hvad der skal gøres ved underskuddet, og hvordan fremtiden skal se ud for bykontoret, der blandt andet betjener lokale borgere og giver turister informationer om områdets attraktioner.

Kommunens forvaltning har lavet et oplæg til politikerne, hvor der er skitseret tre mulige scenarier. Det står mellem enten at lukke bykontoret, sende funktionen i udbud eller tilpasse kontorets serviceniveau til de økonomiske rammer.

Hvis bykontoret bliver lukket, vil det give en økonomisk gevinst på 246.000 kroner til Sorø Kommune. Til gengæld vil borgere og turister miste muligheden for at hente information og vejledning på bykontoret.

Hvis bykontor-funktionen sendes i udbud, kunne det for eksempel blive Sorø Museum eller Sorø Kunstmuseum, der overtager opgaven fra biblioteket.

Ender det med en tilpasning af serviceniveauet for at undgå et underskud i 2018, så skal medarbejder-ressourcerne reduceres, samarbejde med andre aktører skal nedprioriteres, der skal være færre billettyper til kunderne og priserne for servicen skal stige. Kort sagt en forringelse af servicen og prisstigninger for samarbejdspartnere.

Lars Hagen Mortensen er indehaver af restauranten Støvlet Katrines Hus, og han er samtidig formand for Oplevelsesøkonomisk Netværk.

Han håber, at Sorø Bykontor kan fortsætte med at eksistere, dog med en nedre grænse for serviceniveauet.

- Vi håber, at bykontoret bliver ved med at være der, så borgerne stadig kan få kontakt til byen og blive guidet rundt. Det er for eksempel en stor hjælp for bådfarten. Men hvis servicen bliver meget forringet over for gæsterne i Sorø, så er det næsten bedre at lukke bykontoret, for så holder gæsterne op med at komme hertil med det samme, siger Lars Hagen Mortensen.

Han ser både, at Sorø Kunstmuseum og Oplevelsesøkonomisk Netværk kunne overtage nogle af opgaverne, hvis det bliver nødvendigt.

Forvaltningen i Sorø Kommune anbefaler, at serviceniveauet bliver tilpasset til de økonomiske rammer. Samtidig opfordres arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget til at dække 2017-underskuddet med midler fra udvalgets aktivitetsbudget.

Men det er altså op til politikerne i udvalget, hvad der skal ske med Sorø Bykontor.