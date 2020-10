Sonja har 19 tipoldebørn

Købte en gård

De to blev gift, og sønnen Jørgen meldte sin ankomst. I Estrup havde Gunners forældre en ejendom, og selv om der var nok at gøre med at få økonomien til at hænge sammen, hørte der en mose til gården. Her kunne der skæres tørv, og det dannede baggrunden for, at Gunner og Sonja Mortensen i 1942 kunne købe deres egen gård på 19 tønder land i Vielsted.