Der blev malet, tegnet og hygget på allerbedste vis. Fra venstre ses Storm, Ebbe og Valdemar. De skal gå i 5. B på Sorø Borgerskole efter sommerferien.

Sommersjov: Leg med farver og materialer

Sorø - 19. juli 2021

Sommeraktiviteterne i Sorø Kommune rummer igen i år masser af sjov, fordybelse, udfordringer og kammeratskab på tværs af alder, klassetrin og interesser.

På Sorø Musiske Skole var fem kreative børn forleden mødt op på en miniworkshop over to dage for at lære om akvarel og tegning af kunstlærer Tina Elf.

- Husk, at det er et eksperiment! Nu må vi se, hvordan det kommer til at se ud, når det er tørt, siger Tina Elf, mens Agnes, Ebbe, Valdemar og Storm forsigtigt løfter madfilmen af deres blågrønne akvareller. Det åbenbarer nogle fine strukturer som næsten ligner bølger eller vandbrus.

- Yes, vores eksperiment lykkedes, og de er bare superflotte. Dem kan I godt være stolte af, siger Tina Elf med tilfredshed i stemmen.

Inde i det andet rum bugner bordet af forskellige tegninger, akvareller, billeder, pensler, vandglas og papir.

- Vi har brugt en masse forskellige materialer, og på den måde har vi udforsket akvarel-universet. Man kan nemlig bruge pensler, maling, farver og akvarelblyanter på rigtig mange måder, siger Tina Elf som er uddannet kunstlærer indenfor klassisk tegning og skulptur.

De fire tilbageværende børn har blandt andet været kreative i forhold til at fortolke blomsterbilleder, som med en god portion fantasi er blevet til små og sjove kunstværker.

- Den her blomst har jeg lavet til et væsen med to hoveder, siger Storm Svane Baltzer, mens han sammenligner sin tegning med et fotografi.

Han skal efter sommerferien i 5. B på Sorø Borgerskole sammen med Valdemar og Ebbe. Agnes skal efter sommerferien starte i 6. A - også på Sorø Borgerskole.

- Da jeg så billedet af denne blomst, mindede det mig på én eller anden måde om en blæksprutte, så den er jeg i gang med nu. Jeg har også lavet denne skitse af en blomst, som jeg laver om til en lampe med en lampeskærm, siger Agnes Kelder Vestergaard. Hun sidder dybt koncentreret og lader farverne tale for sig selv.

- Jeg har lavet en blomst, hvor jeg synes, at den havde en lang, lang tunge. Så den har jeg malet med akvarelblyanter. De er sjove at tegne med, siger Ebbe Mika Dahlgaard.

Valdemar Villy Persson Frederiksen har lavet en drage ud af sit blomsterbillede, og sidder nu med et såkaldt »grønt univers«, der består af planeter.

- Det er rigtig sjovt at være med til denne workshop, men du må gerne skrive i avisen, at jeg er Ronaldos søn. Det er næsten rigtigt, siger han, mens de andre to drenge griner.

Tina Elf har stadig forskellige sommerferieaktiviteter, som man kan melde sig til på sommerisoroe.dk. Der er både »Mal dagene« og »Mindfulness tegn og mal bevægelse«.