Ulla Hansen er formand for Ældresagen Sorø. Foto: Merete Jensen

Sommerhøjskolen må vente til 2021

Ældresagens Seniorsommerhøjskole skulle have været holdt tre dage i juli på Kaarsbergcentret. Præcist som man har gjort det de 10 forrige år.

- Vi kan heller ikke få besked om, hvornår vi igen kan rykke ind i Kaarsbergcentret. Det store lokale bruges til corona-sengepladser, siger Ulla Hansen, der er ked af, at sommerhøjskolen må aflyses.

- Vi håber, at vi kan lave et program næste år med nogle af de samme foredragsholdere, som vi havde glædet os til at møde i år, siger Ulla Hansen.