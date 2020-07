Sommerferie slutter med stor heldags-fest

- Det er vigtigt også at få et arrangement op at stå, som appellerer til kommunens teenagere, og det er lykkedes. Soundboksen kan vist godt blive hjemme den aften, for med stand-up af høj klasse og koncert med TopGunn, så skulle alle forudsætninger for en festlig aften være til stede, siger formand for byrådets kultur- og fritidsudvalg, Bo Christensen (K).