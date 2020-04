Solo-sang fra Katrine til dronningen

Katrine Rogert Skovsgaard, der er indehaver af modebutikken InBetween i Storgade i Sorø, var eneste handlende, der havde modet til at stille sig ud foran sin butik klokken 12.00 torsdag - for at synge fødselsdagssang for Dronning Margrethe.