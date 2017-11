Se billedserie Tina Depner, sognepræst Bo Depner, Jann Olsson og et hold frivillige - deriblandt konfirmander - vil i december samle penge ind til trængte familier ved at sælge gløgg, kakao og æbleskiver. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Sognepræst: Stigende behov for hjælp til jul og konfirmation

Sorø - 26. november 2017 kl. 10:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dianalund Menighedspleje samler i december ind til trængte enlige og familier. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Behovet for hjælp er stigende. Mange familier har ikke råd til at holde en hyggelig juleaften, og vi oplever også, at der er problemer med konfirmationer. Og når det er vanskeligt at skaffe penge, er flere og flere tilbøjelige til at boptage de dyre kviklån.

Det siger Bo Breuning Depner, der er sognepræst i Tersløse-Skellebjerg-Niløse sogne. Derfor er præsten i samarbejde med Dianalund Menighedspleje nu klar til at sætte et nyt skib i søen. Indtil jul sælger menighedsplejen nemlig gløgg, varm kakao til børnene og æbleskiver fra iscaféen ved Torvets Pølser på Torvet i Dianalund. Det sker om fredagen fra klokken 16.00-18.00 samt lørdag og søndag fra klokken 11.00-14.00.

Initiativet er skabt i samarbejde med Torvets Pølser, der donerer gløgg, kakao og æbleskiver og også sørger for pebernødder i brunkager, ligesom menighedsplejen er kvit og frit i iscaféen.

- Vi har i forvejen et godt samarbejde med kirken, siger Jann Olsson, der står i spidsen for Torvets Pølser.

- Når Bo eksempelvis får øje på en, der ikke har fået mad, og som i øvrigt ofte ikke har et sted at bo, så kan han altid komme til os, så sørger vi for, at den pågældende får mad. Mange tror ikke, at der er den slags problemer i Danmark - men det er der.

Pengene, der kommer ind ved salget, går ubeskåret til jule- og konfirmationshjælp. Pengene omdannes til gavekort til Dianalund Centret.

- Vi kan ikke afhjælpe den nød, der er affødt af fordelingen af resurser i Danmark, siger Bo Depner.

- Men vi kan måske give et lille pusterum i en presset hverdag. Antallet af ansøgninger om hjælp stiger i disse år. Det skyldes dog ikke kun, at flere har behov for hjælp, det skyldes også, at flere bliver opmærksomme på muligheden for at få hjælpen.

Næste forårs konfirmander er med i arbejdet.

- Og jeg kan ikke lade være med at glæde mig over, at så godt som alle meldte sig, siger Bo Depner.

- Det vidner om, at næstekærligheden er til stede. Konfirmanderne er i boden i to-mandshold sammen med en voksen, og der meldte sig så mange, at vi har måttet oprette en venteliste. Der var heldigvis større vilje til at hjælpe til, end der umiddelbart var behov for.

Dianalund Menighedspleje driver også en besøgstjeneste, ligesom menighedsplejen hvert år arrangerer og betaler sommerferie for et antal udsatte familier samt en lejr for børnene alene.

Man kan donere penge til projektet på konto nr. 9883 188367 - har man behov for hjælp, eller vil man være frivillig hjælper i menighedsplejens arbejde, kan Bo Depner kontaktes på tlf. 20 15 81 21.