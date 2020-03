Artiklen: Sognelade skal tørre ud og have lagt nyt gulv

- Der var åbenbart sket noget med en vandhane i køkkenskabet under vasken, så der var fosset vand ud over gulvet. Der stod så meget vand i køkkenet, garderoben og en del af mødesalen, fortæller Carl-Christian Bringgaard fra menighedsrådet.

- Da vi pillede listerne af, viste det sig, at vandet var trængt ned under gulvet. Derfor skal gulvet brækkes op, for det hele skal udtørres, siger Carl-Christian Bringgaard.