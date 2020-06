Det er nu ikke længere tilladt for folk, der ikke har et ærinde i Sorø Sognegård, at parkere ved sognegården. Foto: Bjarne Stenbæk

Sognegården lukker sin P-plads

Sorø - 25. juni 2020

Menighedsråd frygter den situation, der opstår, når 14 parkeringspladser ved biblioteket nedlægges.

Sorø Menighedsråd har besluttet at lukke for offentlig parkering på sin parkeringsplads overfor gården. Her kan der holde op til seks biler, og det er der ofte behov for - og mere til - når der er møder eller andre arrangementer i sognegården.

- Det er med blødende hjerte, at vi har opsat et nyt skilt, der betyder, at P-pladserne er forbehold folk med et ærinde i sognegården, for grundlæggende synes vi jo ikke, at vi skal udelukke nogen, siger formanden for Sorø Menighedsråd, Margit Schelde.

- Men de kommende ændringer ved Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum giver færre parkeringspladser til rådighed i området, og det frygter vi, kommer til at gå ud over parkeringsmulighederne ved sognegården. Menighedsrådet ønsker derfor at sikre, at mennesker, der skal besøge Sorø Sognegår og Kirkekontor, kan parkere ved sognegården.

Margit Schelde fortæller videre, at der er behov for pladserne til folk, der skal have en samtale med en af præsterne, eller skal besøge sognegården i forbindelse med en af kirkekontorets myndighedsopgaver. Derudover holdes der en række møder eller foredrag i sognegården, der også er hjemsted for Sorø Drenge- og Mandskor, julegavesløjd og andre aktiviteter.

Ændringerne ved bibliotek og kunstmuseum, som Margit Schelde henviser til, er etableringen af Sorøs Grønne Scene, der skal være et oplevelsesrum for både børn og voksne. Det projekt koster 14 parkeringspladser i biblioteksgården. Det er kun muligt at indrette fem andre almindelige P-pladser i Munkevænget samt en handicap P-plads, så tabet i området bliver på otte pladser.

Kommunen skal så indbetale penge til den kommunale parkeringsfond og binde sig til inden for en fem-årig periode at kunne etablere otte P-pladser et andet sted i bymidten.