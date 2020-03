Sogne fastsætter selv nye konfirmations-datoer

- Vi har valgt at melde datoer ud for at give familierne en afklaring og noget at planlægge efter. Og for at være sikker på, at vi ikke skal aflyse en dato i juni. Logistisk skal det også passe i forhold til sommerferie, og vi lægger stor vægt på, at vi kan konfirmere dem som et hold, siger sognepræst Freja Boe-Hansen.