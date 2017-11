Det var her på Holbækvej - på grænsen mellem Pedersborg og Sorø - at »Søren« stod søndag aften med en lommelygte og advarede bilisterne om en fartkontrol længere oppe ad bakken ved Røde Kors Hjemmet. Nogle bilister har tidligere klaget over, at skiltningen med de 40 km/t ikke er tydelig nok netop her. Billedet her er fra en anden dag. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Send til din ven. X Artiklen: »Søren« tog fartkontrollen i egen hånd - med en lygte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Søren« tog fartkontrollen i egen hånd - med en lygte

Sorø - 27. november 2017 kl. 14:01 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ulovligt ifølge straffeloven at hindre politiets arbejde. Det vidste »Søren« dog ikke, at hans handling var, da han søndag aften brugte halvanden time på at stå i blæst og regn og lyse med en lommelygte til de bilister, der kom kørende ad Holbækvej fra Pedersborg mod Sorø.

Cirka 150 mere længere fremme på Holbækvej holdt en af politiets fartkontrolvogne.

- Jeg advarede bilisterne, fordi jeg synes, det er åndssvagt, hvis de får taget deres kørekort på denne her strækning. Jeg forstår godt, man ikke må køre for stærkt, men det her er bare en af politiets pengemaskiner, mener »Søren«, der ønsker at være anonym. Avisen kender borgerens rigtige navn.

Men borgerens handling er ulovlig, pointerer Erik Mather, der er leder af færdselspolitiet i Sydsjællands- og Lollandfalsters Politi.

- Jeg har ikke hørt om noget lignende, og jeg har ikke hørt, om nogen, der er blevet dømt for sådan noget. Men ifølge straffelovens paragraf 119 stk. 3 må man ikke lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, og det mener jeg, der er tale om her, siger Erik Mather til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.

Men hvorfor var det, at »Søren«, der selv bor i området, valgte at lave sin egen kontrol-advarsels-aktion sådan en søndag aften?

Til avisen fortæller »Søren«, at handlingen ikke var planlagt.

- Jeg kom bare forbi og så, at fartkontrollen holdt ved Røde Kors Hjemmet. Jeg har aldrig gjort sådan noget før, siger »Søren«.

- Jeg har hørt om bilister, der har fået fartbøder på Holbækvej eller klip i kørekortet for at køre bare lidt mere end de tilladte 40 km/t. Det synes jeg er uretfærdigt, og så syntes jeg, at jeg måtte gøre noget, siger »Søren«.

Han har ikke personligt noget imod, at man kun må køre 40 km/t på strækningen mellem Heglinge Å og Apotekervej på Holbækvej.

- Jeg synes, det er fint med lav hastighed. Så hvis jeg både kan bidrage til, at folk kører langsommere, og at de samtidig ikke får en bøde for at køre for hurtigt, så er det godt, forklarer »Søren«, der også fortæller, at han undlod at advare nogle af de bilister, som kom kørende »meget hurtigt fra Pedersborg-siden«.

- De skal da have en bøde. Det er ikke ok at køre så stærkt, mener han.

Men han fastholder, at »fartkontrol på Holbækvej er en pengemaskine for politiet«.

- Jeg mener, at man i stedet bør tænke i at lave chikaner på vejen eller anvende politiets stærekasser, siger »Søren«.

Han ønsker at være anonym i avisen, fordi hans handling - efter politiets vurdering - er ulovlig.

- Da jeg stod der søndag aften, vidste jeg faktisk ikke, at det var ulovligt. Det, at jeg ved det nu, gør, at jeg ikke kunne finde på at gøre noget lignende en anden gang, siger »Søren«.

Erik Mather, der er leder af færdselspolitiet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, har hørt om borgere, der stillede et papskilt op i vejkanten for at advare andre trafikanter om en fartkontrol. Men han har aldrig hørt om en borger, der stillede op med en lommelygte for at advare.

- Til den borger må jeg sige, at der er tale om en strafbar handling, og han helt har misforstået, hvorfor politiet er til stede, siger Erik Mather.

Han forklarer, at der »naturligvis er en årsag til, at der er en hastighedsbegrænsning det pågældende sted«.

- På et tidspunkt har nogle kompetente mennesker sat sig ned og er blevet enige om, at der er nogle grunde til at lave begrænsningerne netop der. Borgerne må stole på myndighedernes vurdering, siger Erik Mather.

- I tilfældet med Holbækvej er der en gruppe beboere, som har bedt os om at være ekstra opmærksomme netop i det område, fordi de er utrygge i forhold til trafiksikkerheden, siger Erik Mather.

Han kender godt til ytringerne omkring fartkontrol som »politiets pengemaskine«.

- Det handler under ingen omstændigheder om, at politiets skal skrabe penge sammen. I sidste ende handler det om at redde liv, pointerer han.

Politiet oplyser, at der søndag den 26. november mellem klokken 13.30 og 19.30 - samme tidspunkt som mange kørte frem og tilbage i forbindelse med juletræstændingen på Torvet i Sorø - blev målt på 623 biler, som passerede på Holbækvej ved Røde Kors Hjemmet.

82 kørte mere end de tilladte 40 km/t. 17 af dem fik et klip i kørekortet. Bilisten med den højeste hastighed blev målt til 68 km/t.