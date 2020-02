Søges: Kandidater til årets lederpriser

Byrådet i Sorø Kommune uddeler årets lederpris for at anerkende det frivillige lederarbejde, der udføres i foreninger med aktiviteter primært for børn og unge.

Ved samme Leder- og Mesterskabsarrangement uddeler kultur og fritidsudvalget årets ung lederpris. Prisen er et udviklingslegat til en ung leder fra en forening, der er godkendt under Sorø-Ordningen. Formålet med legatet er at belønne en ung leder for en særlig indsats og for at inspirere andre unge til aktivt at gå ind i lederhvervet i foreningerne. Prisen er typisk til ledere under 25 år.