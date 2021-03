Søges: Fortæl om trafikforholdene

Sorø Kommune er ved at opdatere kommunens trafiksikkerhedsplan, så kommunen kan prioritere forbedringer af trafiksikkerheden bedst muligt. Alle borgere opfordres til at komme med input til planen.

Det kan man gøre ved at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Man deltager via et link på Sorø Kommunes hjemmeside.

- Det er vigtigt for os at høre om borgernes oplevelser af trafiksikkerheden. Borgernes input kan hjælpe os med at prioritere, hvilke indsatser der er vigtigst, så jeg håber, at rigtig mange vil give deres besyv med, udtaler han i en pressemeddelelse.