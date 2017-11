Se billedserie I dag bliver isen på Sorø Sø målt, og den bliver ikke frigivet, før den er 13-14 cm. tyk. Sådan var det ikke for 100 år siden, og det kostede et ungt kærestepar livet. Foto. Leo Grøndal Foto: © Leo Grøndal Østerbro 47 4200 S/t

Søen har hovedrollen i dette års »Jul i Sorø«

Årets historiske hæfte byder på 20 fortællinger fra både ældre og nyere tid. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Ikke en jul uden »Jul i Sorø« - det lokale historiske hæfte, der i år udkommer for 65. gang og endnu en gang er fyldt med fortællinger om livet, som det var for meget længe siden - og for knap så længe siden.

Årets udgave byder på 20 forskellige fortællinger, og som sædvanlig kommer forfatterne vidt omkring. Dog er der i år en overvægt af historier, der relaterer til Sorø Sø.

Det er således muligt at læse om badelivet i gamle dage, om kæmpefisken og om den tragedie, der udspandt sig for 100 år siden, da et ungt forlovet par faldt gennem isen og druknede kort før juleaften.

Og om den aprilsnar Sorø Folketidende (i dag Dagbladet) forvirrede sine læsere med i 1960 - nemlig at bunden var gået ud af Sorø Sø, og at alt vandet var væk. En historie, som forbløffende mange bed på.

Men også det liv, der har udfoldet sig i umiddelbar nærheden af søen gennem tiderne fylder godt i det historiske skrift.

Sorø Klosterkirkes liv fra katolsk tid til reformationen bliver grundigt beskrevet. Og det samme gør den store brand i klosteret i 1247.

Fra nyere tid kommer beretningen om de år, da det store Barda-træf fandt sted på Parnasgrunden og endnu nyere - historien om Newtons æbletræ, som science-centret har fået en efterkommer af samt de dage, da Sorø blev en del af tv-serien »Historien om Danmark«.

Udenfor Klosterporten er der fortællingen om akademiets bygning, der engang var vaskeri, men nu er lavet om til lejligheder. Og der er fortællinger fra Alléen.

Helt udenfor byskiltene bliver historien om proprietærgården Fuglager hentet. Det samme gør portrættet af keramiker og billedhugger Betty Engholm og fortællingen om Republikken på Suserupvej.

Dertil kommer lidt om Kongsgaarden, 1864-krigen og Sorø Sønderskov.

Der er noget for enhver smag, og som noget nyt har »Jul i Sorø« varedeklareret de historier, der ikke 100 pct. kan dokumenteres. De går under overskriften »Kloster-Posten«. Blandt dem får man f.eks. et bud på, hvorfra det særlige Sorø-hurra (tre lange og tre korte) stammer.

Redaktionen bag »Jul i Sorø« er Carsten Nøddeskou, Tinne Zetterstrøm, Gert Jørgensen, Uffe Sveegaard, Per Møller og Ann Furholt Pedersen. Det er andet år, at den gruppe står for skriftet, der er grafisk sat op af Preben Lemann og kan købes i Svegaard Bog & Ide.