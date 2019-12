Se billedserie Bent Jørgensen behøver fremover ikke at gå til bal uden trusser. To par nydelige af slagsen fik han i gave fra bordtennisklubbens ældste medlem, Inger Davidsen. Foto: Anders Ole Olsen

»Socialminister« lægger battet på hylden

Sorø - 13. december 2019

Bent Jørgensen har rejst Sorø Bordtennisklub 60+ fra otte til 50 medlemmer. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske

Der var både feststemning og en smule vemod, da Sorø Bordtennisklub 60+ holdet juleafslutning torsdag i Sorø Hallen. Godt nok var der snaps og juleøl på bordet, og godt nok var det generelle humør ganske højt - men juleafslutningen betød også et farvel til klubbens formand gennem tre år, Bent Jørgensen.

»Socialministeren« bliver Bent kaldt, og det skyldes, at han har haft positionen som klubbens samlende faktor.

- Der er tre fester om året: En påskefrokost, en sommerfest og en julefrokost. Ind i mellem spiller vi så bordtennis, har beskeden til nye medlemmer lydt for lige at få orden på prioriteringen.

- Du har simpelthen bare været god til at tage imod nye medlemmer - og jeg ved det, for jeg kom selv for tre år siden. Havde du ikke sagt til mig, at »vi ses på torsdag«, så ved jeg ikke, om jeg var kommet igen, lød det fra Kaj Grann, der nu overtager formandsposten. Han har faktisk tilnavnet rektor, og hvad det så indebærer i praksis, kommer medlemmerne til at stifte bekendtskab med efter nytår. Dog forventes det, at han fortsætter i Bent Jørgensens ånd.

Kaj Grann fortalte, at bordtennisklubben er vokset med 625 procent i løbet af tre år - fra otte til 50 medlemmer. Det tøvede han ikke med at give Bent æren for.

I klubben er medlemmerne i 1. klasse, når de er i 60'erne, mens 70'erne give adgang til 2. klasse. I 3. klasse - dem over 80 - er der kun Inger Davidsen. Sidstnævnte spiller med Rie Mathiesen fra 1. klasse, og det er så meget alvor, at et ligaderby mellem Brøndby og FCK efter sigende blegner. Faktisk skal man helt tilbage til de legendariske lokalopgør mellem Slaglille-Bjernede, Alsted-Fjenneslev og Pedersborg for at finde en sådan gnist og ildhu.

- Nu er Inger begyndt at svare igen på forhånds- smashet fra Rie. Hun tager også chassé til venstre - og højre skal hun nok komme efter, lød det fra »rektor«.

Men nu var det som nævnt Bent, det handlede om. Han spillede også bordtennis i drengeårene - så entusiastisk, at han ikke bare selv pjækkede fra skole, men også overtalte andre til at gøre det, så han havde nogen at spille med.

- Her går du ikke længere i nogen klasse, sagde Kaj Grann.

- Så i dag kan vi i stedet konfirmere dig. Nu skal du ud i livet og klare dig selv - men vi håber, at du kommer og besøger os, så vi stadig kan nyde godt af dit gode humør, din optimisme og de frække bemærkninger.

Føromtalte Inger fra 3. klasse tog også ordet.

- Vi nybegyndere vil gerne sig tak til dig for din måde at tage imod os på, sagde hun.

- En dag, vi talte med dig om julegaver, fortalte du, at du ønskede dig trusser. For at du ikke skal gå skuffet videre gennem livet, skal du have denne lille gave.

Og så fik Bent to par flotte »underhylere«.

- Det er skulderen, den er gal med. Jeg kan ikke spille bordtennis mere, fortalte Bent Jørgensen, der dog fortsat er aktiv billardspiller.

- Hele menageriet begyndte med, at jeg og en af mine bekendte gerne ville spille bordtennis. Men vi ville også gerne have andre at spille mod - og ikke mindst have socialt samvær med. Sjællands Bordtennis Union havde en 60+ kampagne, og den lokale tidligere topspiller, Ole Hückelkamp, stod i spidsen for satsningen. Vi skulle holde åbent hus - og det gjorde vi. Vi havde købt kager til 15 - men der kom 35. Og siden er det bare gået fremad.

Det skal lige føjes til, at der blev hentet ekstra kage, og selv om der også spilles bordtennis hver torsdag fra klokken 9.30, til spillerne ikke gider mere, så skal det cementeres med et »hammersmash«, at det sociale samvær er det vigtigste.

- De fleste indleder med at sige - jamen, vi har jo ikke spillet i 40 år. Det gør ikke noget - det er der heller ingen af os andre, der har, lyder det med den karakteristiske lidt hæse latter fra »socialministeren«.