Rejser står højt på listen hos Britta Kvist og Per Larsen. Sydamerika er netop udforsket, men som fotocollagen viser er der mange andre rejsemål i erindringsbogen - eksempelvis Tanzania, Grønland og Bornholm. Foto: Per Christensen

Sociale relationer er vigtige

Det passede fint for Per Larsen og Britta Kvist, at Britta gik på pension et år og otte måneder før Per - men det har også gjort mange ting nemmere, at de nu begge har fuld rådighed over dagene.

Sociale relationer er altid vigtige, men de får lige et tryk op på ranglisten, når man går på pension. Det er Per Larsen og Britta Kvist enige om. 65-årige Per gik på pension i november efter 33 år på Frederiksberg Dyreklinik. 66-årige Britta forlod arbejdsmarkedet i marts 2018 efter 35 år som leder af Røde Kors Hjemmet.