Social- og sundhedsudvalget ønsker blandt andet at bevare de 2,8 millioner kroner,som kommunen i de senere år har modtaget fra staten. Fra 2022 er beløbet en del af det faste bloktilskud. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Social og sundhed: Budgetønsker for 14 mio. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Social og sundhed: Budgetønsker for 14 mio.

Udvalget ønsker blandt andet forbedringer på handicapområdet. Og så er hjerneskadekoordinatoren kommet på ønskelisten igen.

Sorø - 12. juli 2021 kl. 05:25 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

13.977.000 kroner. Det er det beløb, som social- og sundhedsudvalget har ønsker for til budget 2022. For en dels vedkommende er der tale om en permanent budgetudvidelse, der også gælder årene fremover.

Det største beløb på lidt mere end 3 millioner kroner ønsker udvalget skal bruges til at etabler fire afklaringspladser på handicapområdet. Pladserne tænkes oprettet på botilbuddet Skovglimt i Stenlille.

Ingen pladser i dag Sorø Kommune har i dag ingen afklaringspladser, og kommunen oplever en stigning i antallet af unge med udviklingshæmning, autismespektrum, ADHD og erhvervet hjerneskade. Dels er der behov for, at de unge kan afklares i egen kommune, og dels er der udfordringer, når det skal afgøres, hvilken støtte der er behov for, når de skal i egen bolig.

Men det er nu ikke kun en udgift, man forventer ved etableringen. Sorø Kommune etablerede nemlig i 2020 fire pladser på psykiatriområdet, og de er blevet en succes både i forhold til de unge og i forhold til økonomien. Fagcentret peger i samme ombæring på, at erfaringen viser, at når der ikke forud foregår en udredning, er man tilbøjelig til at sætte mere støtte på, end det efterfølgende viser sig er nødvendigt.

2,8 millioner kroner ønsker social- og sundhedsudvalget skal bruges til øget bemandingen i hjemmeplejen, på plejecentre samt i friplejeboliger, og her er der tale om en fastholdelse af niveauet. Fra 2018-21 har kommunen fået beløbet direkte fra staten. Fra 2022 indgår beløbet i det generelle bloktilskud til kommunen.

To sygeplejersker To psykiatrisygeplejersker ønsker social- og sundhedsudvalget tilknyttet for at sikre helhed og sammenhæng for borgere, der har både psykiske udfordringer og behov for hjemmepleje. Der er tale om borgere, der har kroniske lidelser, og som er multisyge, hvor de eksisterende indsatser og medarbejderens kompetencer ikke er tilstrækkelige i forhold til at give denne borgergruppe en helhedsorienteret og dækkende indsats - både på tværs af kommune og tværsektorielt. Det koster 1,1 millioner kroner om året.

Anlægsudgifter En et-årig anlægsudgift på lidt mere end 1 million kroner til udskiftning af loft-lifte på plejecentrene. Der er fem kommunale plejecentre, der har loft-lifte med motorer. 74 af motorerne er af ældre dato, og de er ved at være nedslidte. Udvalget skriver, at de alternativt kan udskiftes over fire år.

En anden et-årig anlægsudgift beløber sig til 836.000 kroner. Det er fem af kommunens ni tandlægestole, der er tjenlige til udskiftning.

Derudover er der to anlægudgifter mere på ønskesedlen. Det er 337.000kroner til en bus, der skal afløse de to 17 år gamle busser, der anvendes af Aktivitetshuset og Netværket - to u-visiteret aktivitets- og samværstilbud til voksne borgere med psykiske lidelser eller udviklingshandicap. Beskæftigelsesteamet, som omfatter Krydderen og Elefantgården er et beskyttet beskæftigelsestilbud til borgere, der lever med et udviklingshandicap.

Aktivitets- og samværstilbuddene har besøg af ca. 100 borgere pr. uge. I beskæftigelsestilbuddene er der 31 indskrevne borgere.

Endelig ønsker udvalget at bruge 550.000 kroner på arealerne i forlængelse af Sundhedshuset i Sorø, så der kan etableres et udendørs træningsanlæg.

Koordinatorer 650.000 kroner i 2022 og 50.000 mindre i årene efter kunne udvalget tænke sig går til en »flowkoordinator«. Der er nemlig behov for et tættere samarbejde med regionen for at sikre en bedre overgang mellem hospital, midlertidige pladser og eget hjem.

Borgerne i nord skal have de samme muligheder som i syd for at få rådgivning og vejledning, og derfor vil udvalget gerne bruge 582.000 kroner til at åbne en filial af Kompasset og Netværket i Dianalund med åbning to gange ugentlig. Tilbuddene findes i dag kun i Sorø.

Fritidsjob til unge i 15 timer per uge skal være med til at øge interessen for en uddannelse inden for plejesektoren, ligesom det skal bringe flere aktiviteter ind i de ældres hverdag. Som sidegevinst, kan de ældre og de unge også i den sociale kontakt drage nytte af hinanden. Det ønsker udvalget afsat 574.000 kroner til.

Og så indeholder ønskesedlen to gange en halv million dels til ansættelsen af en hjerneskadekoordinator og dels til opretholdelse af hjerneskadeteamet. Det var ellers netop teamet, der afløste koordinatoren.

De mindre ønsker En anden halv million har Filadelfia søgt om i øget tilskud til Brommeparken til tekniske hjælpemidler.

Endelig koster det 367,000 kroner at opretholde projekt »Livets overgange« efter projektudløb, 343.000 kroner at investere i 'Fælles Faglige Begreber' til opgradering af voksenudrednings-metoden (105.000 kroner i de efterfølgende år) og 235.000 kroner at imødekomme Filadelfias ønske om flere kursusdage inden for neuropædagogik og epilepsi,