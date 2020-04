Se billedserie Asger Thede Jensen håber, at han skal stå foran hovedbygningen på Sorø Akademis Skole med alle de andre studenter i slutningen af juni 2020. Men ingen ved det endnu. Foto: Jørgen Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Snart student: - Jeg glæder mig mest til huen og festerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snart student: - Jeg glæder mig mest til huen og festerne

Sorø - 10. april 2020 kl. 09:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Asger Thede Jensen bliver student til sommer. Han glæder sig til - forhåbentlig - at slutte af uden alt for mange corona-restriktioner.

Snuden i bøgerne og ansigtet rettet koncentreret mod computeren. 20-årige Asger Thede Jensen har netop afleveret den sidste store opgave på Sorø Akademis Skole - SRP, der står for studieretningsprojekt.

Han har nørdet med fagene fysik og historie og er nu klar til de sidste tre måneder i 3.g på gymnasiet.

De skal - efter planen - omfatte både almindelig undervisning, læseferie, eksamener, studentermiddag, Bulesold, dimission, studenterkørsel og masser af studenterfester i sommer-Danmark.

Men corona-krisen betyder, at der er sat spørgsmålstegn ved det hele.

Ser frem til juni Usikkerhed omkring situationen afholder dog ikke Asger Thede Jensen fra at glæde sig til at afslutte tre gode år på Sorø Akademis Skole.

- Det, der venter os i juni, er jo det, vi har gået og set frem til, siden vi begyndte på gymnasiet. Jeg glæder mig virkelig meget til det. Vi har da snakket om, at det vil være vildt, hvis ikke vi kommer til at stå foran hovedbygningen til studenterbilledet, hvor vi alle er sammen. Eller hvis vi ikke kommer ud at køre efter dimissionen. Det vil være virkelig ærgerligt, siger Asger Thede Jensen.

Gerne eksamen Personligt ønsker han også, at de mundtlige eksamener kan gennemføres som planlagt.

- Jeg har det okay med at gå til eksamen og synes, det vil være en lidt flad fornemmelse, hvis man ikke kommer op og viser, hvad man kan, siger Asger Thede Jensen.

Selv om corona-restriktioner har betydet, at han ikke har været i skole som normalt og ikke har kunnet se sine venner som ellers, så har Asger Thede Jensen haft det okay med at leve et lidt stille liv derhjemme.

Stakkels søster Faktisk har han mere medlidenhed med sin lillesøster på 16 år, der har måtte forlade sin efterskole og flytte hjem til familien.

- Alle dem, der går på efterskoler, har det hårdt lige nu. De savner virkelig det liv, de havde på efterskolen, og de kan ikke rigtig få den tid igen i den anden ende, siger Asger Thede Jensen.

Hans forældre arbejder begge hjemme i disse tider, og lillebror på 14 år går i hjemmeskole.

En brik i pausen Kan man blive lidt bims af at gå så tæt op ad hinanden i en helt atypisk virkelighed med corona-restriktioner?

Nej, mener Asger Thede Jensen, der indmellem forlader matriklen for at få luft og lidt motion med en ven eller to.

- Vi har et rimeligt stort hus, hvor vi kan sidde hver for sig og arbejde. Vi er også gode til at bruge humor, når det hele bliver lidt for mærkeligt, siger Asger Thede Jensen.

Som god adspredelse har familien i Sorø et fælles-puslespil. Det er med 2000 brikker og ligger fremme, så alle familiemedlemmer lige kan lægge et par brikker, når man trænger til en pause.

Efter gymnasiet Når studenterhuen er på til sommer, skal Asger Thede Jensen holde sommerferie. Så skal han i gang med at arbejde, og det regner han med at gøre indtil jul. Derefter skal han sammen med en kammerat til Sydamerika.

- Jeg overvejer også at tage på højskole, så måske bliver det til to sabbatår, inden jeg begynder på en videregående uddannelse. Jeg har kigget en del på DTU, hvor jeg regner med at søge ind, når jeg føler mig klar til det, siger Asger Thede Jensen.