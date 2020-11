Se billedserie De to salgsassistenter, Nadja Pedersen (tv) og Charlotte Larsen, viser, hvor mælken og mælkeprodukterne snart bliver placeret. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Snart klar med stor delikatesseafdeling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snart klar med stor delikatesseafdeling

Sorø - 13. november 2020 kl. 16:07 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Det varer ikke længe, inden SuperBrugsen på Norgesvej kan tilbyde kunderne en toptunet butik i forbindelse med afslutningen af første fase af den store ombygning. Anden fase træder i kraft efter årsskiftet.

- Hvis tidsplanen holder, hvilket vi regner med, så kan vi den første uge i december åbne en 16 meter lang slagter- og delikatesseafdeling, som faktisk er blevet tre gange større end hidtil. Det giver helt nye muligheder og meget mere albuerum til personalet, siger uddeler Søren Huusfeldt.

Luftig og overskuelig Ud over slagter- og delikatesseafdelingen, så er der blevet en helt ny placering til kolonial, mælk, ost og vin, mens der er bygget et rummeligt frostlager ude bagved.

- Der er generelt blevet meget mere plads til de enkelte varer. Det er lettere at have et overblik over varegrupperne på denne måde, siger Søren Huusfeldt.

- Vi har også valgt at sætte energibesparende låger på samtlige køle- og frostmontrer, og selvom jeg var lidt bekymret for, om man ville huske at lukke lågerne, så var den bekymring helt unødig. Kunderne har virkelig taget godt imod tiltaget, siger han.

Mere plads og eget bageri Sidst på året lukkes flaskerummet, og man skal i stedet aflevere sine flasker i det nye flaskerum i bygningen ved varegården.

I forbindelse med igangsættelsen af fase to i starten af januar 2021, lukkes den nuværende indgang ved karrusellen, og der åbnes for en midlertidig butiksindgang ved det tidligere flaskerum.

- Vi forventer, at fase to tager et halvt år. Her udvides salgsarealet med 500 kvadratmeter, og der etableres eget bageri. Kiosken får også et ansigtsløft, og så får vi et mødelokale på første sal, siger uddeleren, som kun har ros til overs for både personale og butikkens mange kunder.

- Kunderne har virkelig taget godt imod ombygningen, og de spørger interesseret til planerne. Med hensyn til medarbejderne, så er de bare gode. De knokler som om, at det var deres egen købmandsbutik, siger Søren Huusfeldt.

I selve ombygningsperioden er der ansat en byggeleder, som er bindeleddet mellem håndværkerne, uddeleren og SuperBrugsens bestyrelse, mens Søren Huusfeldt har det organisatoriske overblik over butikkens indre omrokeringer og hverdagen for de 75 medarbejdere.