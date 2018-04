Smagsløget lukker - eller overgives til andre

- Min hustru og jeg oplevede i 2016 som initiativtagere til etablering af Smagsløget at have noget at bidrage med til butikslivet i byen, siger Claus Lorange Christensen.

- Med et par unge flygtninge og vores datter har det været en interessant og god oplevelse at skabe en butik med delikatesser, kvalitetsvarer og tapas. Der var mange kunder, der udtrykte, at det da lige var det rigtige for byen med sådan en butik, og vi fik også stor ros for indretningen.