Se billedserie - Aktiviteten er dæmpet en del, men slagsmålene foregår - så vidt vi ved - stadig, siger koordinator for SSP og Støttekontaktkorps i Sorø Kommune, Rikke Thernøe.

Slagsbrødrene slås videre - samtaler har ikke hjulpet

Sorø - 31. december 2019 kl. 12:59

Det vakte opsigt, da det i maj blandt andet via en video på de sociale medier blev afsløret, at store drenge i henholdsvis Sorø og Stenlille mødtes til arrangerede slagsmål, hvor der blev kæmpet, uden at nogen for alvor kom fysisk til skade. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi har prøvet at sætte en stopper for slagsmålene, men så vidt, jeg er orienteret, er det ikke lykkedes, siger koordinator for SSP og Støttekontaktkorps i Sorø Kommune, Rikke Thernøe.

- Vi har haft de unge til en bekymringssamtale med politiassistent Torben Christensen, lokalpolitiet i Sorø, og vi har også haft en samtale med forældrene, men tilsyneladende uden held. Nok er det - så vidt vi ved - dæmpet en del, men det foregår stadig.

Lukkede grupper Rikke Thernøe fortæller videre, at SSP altså har viden om, at de unge fortsat mødes og slås.

- Men videoer af slagsmålene lægges nu udelukkende i lukkede grupper, fortsætter hun.

- Det betyder, at der er nogen, der er nødt til at fortælle os mere detaljeret om det - eller give os adgang til videoerne, hvis vi skal kunne handle på det.

Stor risiko - Det er en rigtig trist dille, som blomstrede yderligere op efter midernes omtale, siger Rikke Thernøe videre.

- Slagsmålene kan hurtigt udvikle sig til grov vold eller i hvert fald noget, der ikke længere er sjovt, og man skal huske på, at når der er en vinder, er der også en taber, som der så ikke er nogen til at tage hånd om. Vi ved også fra de samtaler, vi har haft med de unge, at nogen har følt sig presset til at deltage for ikke at tabe ansigt. Det er skidt. Det må ikke blive normalt, at man skal slås. Slagsmål kan få både fysiske og psykiske konsekvenser.

Der er et par af »slagsbrødrene«, der er taget på efterskole.

- Men efter vores oplysninger er det ikke kernen i gruppen, så desværre er slagsmålene - efter de oplysninger vi har - ikke stoppet, siger Rikke Thernøe.

Ingen reaktion Også Sorø Ungdomsprojekt (SUP) tilbød sin assistance. Eksempelvis kunne SUP skaffe instruktører til voldsomme lege og slagsmål og etablere en gruppe for dem, der ville slås i mere etablerede rammer.

- Men vi har ikke hørt noget siden dengang og jeg ved heller ikke noget om, hvad der videre er sket, siger Matias Lang Sørensen fra Sorø Ungdomsprojekt.

- Vi var ikke direkte i kontakt med drengene, men forsøgte os igennem en fælles kontakt. Vi ville gerne have holdt et møde med dem, men det blev ikke til noget.