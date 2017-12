Slagelsevej 7 i Sorø er endnu ikke sat til salg, så interesserede købere må væbne sig med tålmodighed. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Slagelsevej 7 er ikke til salg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelsevej 7 er ikke til salg

Sorø - 13. december 2017 kl. 09:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Professionshøjskolen Absalon kan man i disse dage glæde sig over en overvældende interesse for at købe professionshøjskolens nuværende administration på Slagelsevej 7 i Sorø. Ejendommen er bare ikke udbudt. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Bygningerne, der også tidligere har huset Vestsjællands Statsamt samt amtmandens bolig, fik avisen fejlagtigt sat til salg i forbindelse med, at professionshøjskolen for nylig solgte Ankerhus til Juuls Skoleejendomme ApS.

Det er korrekt nok, at professionshøjskolen har planer om at sælge Slagelsevej 7 i forbindelse med, at også højskolens administration ligesom aktiviteterne på Ankerhus skal flyttes til Slagelse - men det er blot ikke sket endnu. Derfor giver de mange henvendelser nogle lidt for irriterende afbræk i en travl hverdag for skolens administration.

Interesserede købere må med andre ord væbne sig med tålmodighed. I samme åndedrag beklager avisen, at den var for tidligt ude med nyheden om, at det er muligt at byde på Slagelsevej 7 i Sorø. Det er det ikke - endnu.