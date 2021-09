Se billedserie - Man bliver aldrig færdig med at forske i sin slægt. Der er hele tiden et nyt spor at forfølge og en ny historie at afdække, siger Dorte Kofoed, der snart udkommer med en bog om slægtsforskning. Foto: Thomas Olsen

Slægtens uendelige hav af historier

Sorø - 18. september 2021 kl. 18:54 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det er 10 år siden, at Dorte Kofoed begyndte at snuse lidt til slægtsforskning.

Anledningen var, at Rigsarkivet gik i gang med at digitalisere blandt andet kirkebøgerne, og Dorte Kofoed begyndte at dykke ned i sin egen slægt, der har sin base på Bornholm.

Det tålmodighedskrævende detektivarbejde, der ikke sjældent kræver timers søgen efter et enkelt navn og begivenhed, fangede hende.

Så meget, at det i årene efter greb mere og mere om sig. Og nu er det blevet til bogen »Gå på rov i dit familietræ«, der udkommer den 24. september.

Historien bag Årstal og navne ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er ikke længere nok. For det er den menneskelige historie bag, der betyder noget for Dorte Kofoed. Og når den dukker frem af glemslens tåger, har det været hele søgearbejdet værd.

Dorte Kofoeds bog »Gå på rov i dit familietræ« udkommer 24. september på Wadskjær Forlag. Den er på 116 sider, rigt illustreret og koster 270 kr.

I bogen fortæller hun om sine egne erfaringer med slægtsforskning og giver inspiration til andre, der har lyst til at forske.

Til daglig arbejder hun som pressekoordinator hos Miljøstyrelsen.

Hun er gift med Achim og har sønnen Hannibal.

Sidste år flyttede familien fra København til en villa på Absalonsgade i Sorø. Første gang, hun oplevede glæden ved at få sat et menneske af kød og blod på årstallene var, da hun begyndte at undersøge, hvad der egentlig hændte hendes tiptipoldefar, Hans Thorsen. En bornholmsk fisker, der i 1882 udvandrede til USA.

- Jeg vidste ingenting om ham, for der var ikke efterladt noget. Jeg var nysgerrig efter at finde ud af, hvad der fik en fattig fisker til at tage på en lang rejse til noget uvist. Han blev mormon efter at være udvandret, og det var ikke velset i Danmark dengang. Så jeg tænker, at familien har valgt at glemme ham, siger Dorte Kofoed.

Slægten i USA Dorte Kofoed brugte alle de muligheder, hun kunne komme i tanke om. Facebook, hjemmesider om slægtsforskning, amerikanske biblioteker. Og fandt på den måde frem til efterkommere i USA, blandt andet en grandkusine, der er tiptipoldebarn til Hans Thorsen.

- En dag fortalte hun mig, at der da var nogle erindringer nedskrevet af Hans Thorsens datter, og det gav mig et helt nye indblik. Også pudsige. Blandt andet sagde Hans Thorsen tit, at han frygtede løbske heste i de amerikanske gader, mens han aldrig havde frygtet Østersøen.

Dorte Kofoed har selv været i Utah og set det sted, hvor Thorsen slog sig ned i slutningen af 1800-tallet.

Trådene til Sorø Også en anden del af slægten rejste til USA, og her har Dorte Kofoeds gravearbejde ført hende itl endnu en grandkusine. En grandkusine, der oven i købet har kunnet oplyse, at den del af slægten oprindeligt boede i Sorø, hvortil Dorte Kofoed selv flyttede sidste år.

- Min grandkusines far, Svend Aage Jørgensen, blev i 1925 født i det, der i dag er Støvlet Katrines Hus (tidligere kaldet Gl. Sølyst), og hans far, Einer Jørgensen, købte i begyndelsen af 1940'erne »Slottet« (tidligere kaldet Ny Sølyst) på Kongebrovej, hvor der i dag er ejendomsmægler. Svend Aage emigrerede sammen med sin hustru i 1950'erne til først Canada og siden USA.

Einer Jørgensen havde i øvrigt den store sorg at miste både sin hustru og nogle børn meget tidligt, hvorefter han var alene med to sønner.

Forståelse for fortiden Tidligere tiders ofte hårde kår og barske betingelser har været med til at give Dorte Kofoed en ekstra dimension på sit slægts-syn:

- Man får en forståelse og tilgivelse af tidligere generationer. Måske syntes man som barn, at en gammel slægtning var noget skrap i det, men så finder man via slægtsforskningen ud af, at der ofte var en grund. Et mistet barn, for eksempel.

En anden og mere teknisk måde at finde frem til slægtninge er en DNA-test, som kan tages via flere slægtsforskningssider. Og med den kan man søge frem til personer, der matcher. Dorte Kofoed fandt på den måde ud af, at en for hende ukendt svensker og hun havde fælles aner nogle led tilbage.

Slægtsforskning er et emne, man aldrig bliver færdig med. Selv om Dorte Kofoed har styr på navne og årstal i sin slægt tilbage til 1700-tallet, regner hun ikke med nogensinde at blive færdig med at søge nye oplysninger frem:

- Man bliver klogere på sin egen familie, men man bliver også klogere på historie generelt. Det er den bedste hobby, jeg nogensinde har haft. Jeg glemmer alt omkring mig. Det er ren terapi.